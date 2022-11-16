Казнь "вагнеровца" кувалдой: в ОП заявили, что бывший зэк Нужин добровольно пошел на обмен

Пленный оккупант мог подписать добровольный отказ от возврата в Россию. В Офисе президента считают, что основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, использовал наемника для пропаганды.

Related video

Бывший заключенный, наемник из "группы Вагнера" Евгений Нужин, которого казнили кувалдой, прошел официальную процедуру обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире российского телеканала "Дождь".

Нужин в соответствии со всеми юридическими правилами подписал добровольное согласие на обмен, утверждает Подоляк.

В Украине очень простой подход к обмену — пленный оккупант может подписать добровольный отказ от процедуры, его желание зафиксируют, объяснил советник главы ОП.

[ + – ] Евгений Пригожин мог использовать наемника в пропагандистских целях

Михаил Подоляк опроверг слухи про обмен Нужина на 20 украинских военнопленных. Весь обмен проходил по правилу "пакет на пакет", Украина получила 47 своих военных, а Россия — "какое-то число" своих.

По мнению Подоляка, основатель "группы Вагнера" и бизнесмен Евгений Пригожин мог использовать наемника в пропагандистских целях, поэтому устроил ему показательную казнь.

Пригожин ранее называл видео убийства бывшего заключенного "прекрасной режиссерской работой". По его словам, Нужин встретился с "недобрыми, но справедливыми людьми".

Евгения Нужина, по словам российского бизнесмена, могли завербовать сотрудники Центрального разведуправления США. Пригожин считает, что заключенный специально сел на 27 лет в тюрьму для внедрения в ряды "группы Вагнера" и планирования публичной казни.

Нужин сидел в одной из российских тюрем за убийство, его завербовали в "группу Вагнера" и отправили воевать в Украине. В сентябре он решил сдаться в плен ВСУ.

В интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову он критиковал власти РФ и рассказал о желании перейти воевать на сторону Украины.