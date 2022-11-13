Страчений "вагнерівець" Нужин міг бути засланим в Україну для шпигунства, — Пономарьов

За словами ексдепутата Держдуми Іллі Пономарьова, убитий Євген Нужин міг бути агентом ПВК "Вагнер", якому не вдалося влитися в середовище українських військових.

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Історія колишнього найманця збройного формування РФ "групи Вагнера" Євгена Нужина, якого російські найманці вбили на камеру через співпрацю з українськими спецслужбами, може бути пропагандистським фейком. Про це написав ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, який зараз мешкає в Україні, на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Друзі мої, заспокойтеся щодо Нужина. Ця історія — розвод російських спецслужб. Україна не видає тих, хто цього не хоче, якщо він не є залегендованим засланцем", — написав Пономарьов.

За його версією, Євгена Нужина російські військові могли використовувати для впровадження в українські спецслужби з наступним шпигунством. Однак він не пройшов перевірку на поліграфі, був заарештований і, можливо, обміняний на полонених українських солдатів.

У Росії було вбито через непотрібність і для створення пропагандистського ролика, мета якого — залякати мобілізованих росіян, готових скласти зброю і здатися в полон ЗСУ.

Хто такий Євген Нужин

Нужин відбував покарання в одній із російських в'язниць за вбивство, але був завербований у "групу Вагнера" і відправлений на війну в Україну.

У вересні ув'язнений вирішив здатися в полон українським військовим. Після цього він дав інтерв'ю українському журналісту Юрію Бутусову, де критикував російську владу і заявив, що планував перейти воювати на боці України.

На відео, яке розповсюджують росіяни, Євген Нужин стверджує, що після здачі в полон перебував у Києві, проте його викрали 11 листопада. Після чого він розповів, що отямився в підвалі, де дізнався, що його "судитимуть". Після цього колишньому ув'язненому розбивають голову кувалдою.

Нагадаємо, 1 листопада ув'язнений "вагнерівець" розповів про методи покарання у ПВК. За його словами, до тортур вдаються щодня й демонстративно: порушникам при всіх відрізають пальці або тягнуть до катівні.

За інформацією журналістів, за кілька місяців до "групи Вагнера" для війни в Україні завербували близько 15 тисяч в'язнів. Іноді до російських в'язниць приїжджав особисто Євген Пригожин.