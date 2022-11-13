Казненный "вагнеровец" Нужин мог быть засланным в Украину для шпионажа, — Пономарев

По словам экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, убитый Евгений Нужин мог быть агентом ЧВК "Вагнер", которому не удалось внедриться в среду украинских военных.

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История бывшего наемника вооруженного формирования РФ "группы Вагнера" Евгения Нужина, которого российские наемники убили на камеру якобы из-за сотрудничества с украинскими спецслужбами, может быть пропагандистским фейком. Об этом написал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, который сейчас живет в Украине, на своей странице в Фейсбуке.

"Друзья мои, успокойтесь насчет Нужина. Эта история — разводка российских спецслужб. Украина не выдает тех, кто этого не хочет, если он не является залегендированным засланцем", — написал Пономарев.

По его версии, Евгения Нужина российские военные могли использовать для внедрения в украинские спецслужбы с последующим шпионажем. Однако он не прошел проверку на полиграфе, был арестован и, возможно, обменян на пленных украинских солдат.

В России был убит за ненадобностью и для создания пропагандистского ролика, цель которого — запугать мобилизованных россиян, готовых сложить оружие и сдаться в плен ВСУ.

Кто такой Евгений Нужин

Нужин отбывал наказание в одной из российских тюрем за убийство, но был завербован в "группу Вагнера" и отправлен на войну в Украину.

В сентябре заключенный решил сдаться в плен украинским военным. После чего он дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, где критиковал российскую власть и заявил, что планировал перейти воевать на стороне Украины.

На видео, которое распространяют россияне, Евгений Нужин утверждает, что после сдачи в плен находился в Киеве, однако был похищен 11 ноября. После чего он рассказал, что очнулся в подвале, где узнал, что его будут "судить". После этого бывшему заключенному разбивают голову кувалдой.

Напомним, 1 ноября заключенный "вагнеровец" рассказал о методах наказания в ЧВК. По его словам, к пыткам прибегают ежедневно и демонстративно: нарушителям при всех отрезают пальцы или волокут в пыточную.

По информации журналистов, за несколько месяцев в "группу Вагнера" для войны в Украине завербовали около 15 тысяч заключенных. Иногда в российские тюрьмы приезжал лично Евгений Пригожин.