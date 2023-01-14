"Ближе к Путину": аналитики рассказали, что победил в конфликте "группы Вагнера" и Минобороны РФ

По словам аналитиков, Евгений Пригожин пытается использовать определенные успехи в Соледаре своих наемников в качестве инструмента торга, чтобы поднять свой авторитет в России и перед президентом РФ Владимиром Путиным.

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Конфликт между "группой Вагнера" и Министерством обороны РФ продолжается, однако лидирует глава наемников Евгений Пригожин. Об этом говорит то, что в Минобороны признают участие "вагнеровцев" в битве за Соледар. Так считают аналитики из американского института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что Пригожин и Минобороны России в равной степени пытаются подорвать репутацию друг друга. Более того, глава "вагнеровцев" отказывается признавать участие регулярных войск РФ в битве за Бахмут.

Аналитики считают, что Евгений Пригожин пытается использовать определенные успехи в Соледаре своих наемников в качестве инструмента торга, чтобы поднять свой авторитет в России и перед президентом РФ Владимиром Путиным. Более того, по словам экспертов, "группа Вагнера" уже заимела репутацию как решающего участника войны против Украины.

"Последующее упоминание Минобороны России о силах "Вагнера" в ответ на общественный резонанс свидетельствует о значительной "победе" Пригожина, которая укрепит его как решающего участника этой войны", — сказано в отчете.

При этом в отчете говорится, что российские войска 13 января продолжали наступательные действия в районе Соледара, Бахмута, Авдеевки.

Ранее Фокус писал, что боец ВСУ призвал не верить пропаганде РФ о захвате Соледара. По словам командира отдельной тактической группы аэроразведки, в одном из частей города, где ведется артиллерийская перестрелка, украинским военным удалось оттеснить врага.

Также сообщалось, что в ВСУ заявили, что "Вагнеровцы" попали в ловушку в Соледаре. Обе стороны, по словам украинского военного Петра "Стоуна" Волощенко, завязли в уличных боях. Оккупанты любят делать прощальное селфи в городе — сфотографироваться и погибнуть.

Еще напомним, что СМИ также пишут, что украинские войска все еще находятся в Соледаре. По данным журналистов, в последние несколько недель в Соледаре происходили уличные бои с "вагнеровцами", которые атаковали небольшими отрядами из 4-8 человек. Глава