"Ближче до Путіна": аналітики розповіли, хто переміг у конфлікті "групи Вагнера" та Міноборони РФ

За словами аналітиків, Євген Пригожин намагається використати певні успіхи в Соледарі своїх найманців як інструмент торгу, щоб підняти свій авторитет у Росії та перед президентом РФ Володимиром Путіним.

Related video

Конфлікт між "групою Вагнера" та Міністерством оборони РФ триває, проте лідирує голова найманців Євген Пригожин. Про це свідчить те, що у Міноборони визнають участь "вагнерівців" у битві за Соледар. Так вважають аналітики з американського інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті йдеться, що Пригожин та Міноборони Росії однаково намагаються підірвати репутацію один одного. Щобільше, глава "вагнерівців" відмовляється визнавати участь регулярних військ РФ у битві за Бахмут.

Аналітики вважають, що Євген Пригожин намагається використати певні успіхи в Соледарі своїх найманців як інструмент торгу, щоб підняти свій авторитет у Росії та перед президентом РФ Володимиром Путіним. Мало того, за словами експертів, "група Вагнера" вже отримала репутацію як вирішального учасника війни проти України.

"Наступна згадка Міноборони Росії про сили "Вагнера" у відповідь на суспільний резонанс свідчить про значну "перемогу" Пригожина, яка зміцнить його як вирішального учасника цієї війни", — сказано у звіті.

При цьому у звіті йдеться про те, що російські війська 13 січня продовжували наступальні дії в районі Соледара, Бахмута, Авдіївки.

Раніше Фокус писав, що боєць ЗСУ закликав не вірити пропаганді РФ про захоплення Соледара. За словами командира окремої тактичної групи аеророзвідки, в одній із частин міста, де ведеться артилерійська перестрілка, українським військовим вдалося відтіснити ворога.

Також повідомлялося, що у ЗСУ заявили, що "Вагнерівці" потрапили у пастку в Соледарі. Обидві сторони, за словами українського військового Петра "Стоуна" Волощенка, зав'язнули у вуличних боях. Окупанти люблять робити прощальне селфі у місті — сфотографуватися та загинути.

Ще нагадаємо, що ЗМІ також пишуть, що українські війська все ще перебувають у Соледарі. За даними журналістів, останні кілька тижнів у Соледарі відбувалися вуличні бої з "вагнерівцями", які атакували невеликими загонами з 4-8 осіб. Глава