"Ідуть жорстокі бої": боєць ЗСУ закликав не вірити пропаганді РФ про захоплення Соледара (відео)

За словами командира окремої тактичної групи аеророзвідки, в одній із частин міста, де ведеться артилерійська перестрілка, українським військовим вдалося відтіснити ворога.

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Командир взводу 2-ї штурмової роти при 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу ЗСУ Роберт Бровді із позивним "Мадяр" спростував інформацію Міноборони Росії про захоплення Соледара. Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Військовий закликав не вірити російській пропаганді про перехід міста під повний контроль ЗС РФ.

"Припиніть підтримувати російську пропаганду щодо Соледара, про відкид військ ЗСУ від нього на невизначену відстань", — прокоментував він.

За словами "Мадяра", станом на 14:13 13 січня в населеному пункті, як і раніше, точилися запеклі бої.

"Ми [перебуваємо] над центром Соледара", — уточнив військовий, як доказ показав на відео з дрону церкву в центральній частині міста.

Як стверджує боєць, в одній із частин міста, де ведуться артилерійські дуелі, українським військовим вдалося відтіснити супротивника. В результаті російські штурмовики змушені були відступити.

Роберт Бровді наголошує, що ЗСУ продовжують оборону Соледара, незважаючи на постійний штурм з боку "вагнерівців".

"Напевно, для них це така визначальна ситуація, коли вони мають своїм роботодавцям щось довести. Але ми робимо свою роботу і робимо її якісно", — додав він.

Нагадаємо, 13 січня Міністерство оборони РФ повідомило про повне захоплення Соледара Донецької області. За даними російської сторони, місто повністю перейшло під контроль окупантів ще ввечері 12 січня.

Проте речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Черевий спростував цю інформацію. Він наголосив, що українські війська продовжують тримати оборону міста, а росіяни поширюють неправдиву інформацію для психологічного тиску на населення країни.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, у свою чергу, порівняв ситуацію в Соледарі та Бахмуті з Верденською битвою — однією з найбільших і найбільш кровопролитних військових операцій у Першій світовій війні, також відомій як "Верденська м'ясорубка".