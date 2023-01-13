"Идут жестокие бои": боец ВСУ призвал не верить пропаганде РФ о захвате Соледара (видео)

По словам командира отдельной тактической группы аэроразведки, в одном из частей города, где ведется артиллерийская перестрелка, украинским военным удалось оттеснить врага.

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Командир взвода 2-й штурмовой роты при 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" опроверг информацию Минобороны России о захвате Соледара. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Военный призывал не верить российской пропаганде о переходе города под полный контроль ВС РФ.

"Перестаньте поддерживать русскую пропаганду относительно Соледара, об отбросе войск ВСУ от него на неопределенное расстояние", — прокомментировал он.

По словам "Мадяра", по состоянию на 14:13 13 января в населенном пункте по-прежнему шли ожесточенные бои.

"Мы [находимся] над центром Соледара", — уточнил военный, в качестве доказательства показав на видео с дрона церковь в центральной части города.

Как утверждает боец, в одной из частей города, где ведутся артиллерийские дуэли, украинским военным удалось оттеснить противника. В итоге российские штурмовики были вынуждены отступить.

Роберт Бровди подчеркивает, что ВСУ продолжают оборону Соледара, несмотря на постоянный штурм со стороны "вагнеровцев".

"Наверное, для них это такая определяющая ситуация, когда они должны своим работодателям что-то доказать. Но мы делаем свою работу, и делаем ее качественно", — добавил он.

Напомним, 13 января Министерство обороны РФ сообщило о полном захвате Соледара Донецкой области. По данным российской стороны, город полностью перешел под контроль оккупантов еще вечером 12 января.

Однако спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что украинские войска продолжают держать оборону города, а россияне распространяют ложную информацию для психологического давления на население страны.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, сравнил ситуацию в Соледаре и Бахмуте с Верденской битвой — одной из крупнейших и самых кровопролитных военных операций в Первой мировой войне, также известной как "Верденская мясорубка".