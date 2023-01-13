Минобороны РФ сообщило о полном захвате Соледара: командование ВСУ это опровергает

В боях за Соледар, как утверждают в ведомстве страны-агрессора, Силы обороны Украины якобы потеряли 700 военнослужащих и 300 единиц боевой техники. В командовании Восточной группировкой войск ВСУ сообщают, что боевые действия за город продолжаются.

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В пятницу, 13 января, Министерство обороны РФ сообщило о полном захвате Соледара Донецкой области. Соответствую информацию обнародовала пресс-служба ведомства страны-агрессора.

Захват Соледара — информация Минобороны РФ

По данным министерства, захват Соледара был осуществлен в четверг вечером, 12 января. Как утверждают в ведомстве, в спецоперации по оккупации города были задействованы десантно-штурмовые войска России, которым якобы удалось занять "господствующие высоты" и блокировать населенный пункт с нескольких направлений.

Помимо этого, как сказано в сообщении Минобороны РФ, Силы обороны Украины якобы понесли большие потери в боях за Соледар. Ведомство утверждает, что захватчикам удалось уничтожить "700 украинских военнослужащих и 300 единиц боевой техники".

"Соледар имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Бахмут, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ", — говорится в сводке Минобороны РФ, которая была обнародована 13 января.

Отдельно ведомство утверждает, что в боях за Соледар якобы были уничтожены три самолета и один вертолет ВВС Украины, которые осуществляли огневую поддержку сухопутных подразделений.

[ + – ] Минобороны РФ сообщило о полном захвате Соледара

Захват Соледара — позиция Украины

Командование Вооруженных сил и Минобороны не подтверждает информацию о захвате Соледара.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый утверждает, что сведения об оккупации населенного пункта не соответствует действительности. По словам офицера, по состоянию на 13 января продолжаются городские бои за Соледар.

В частности, Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 13 января сообщал, что российские войска продолжают осуществлять наступательные действия на Бахмутском направлении. Однако информации о полном захвате Соледара в отчете не было.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в пятницу утром, 13 января, рассказывала, что минувшая ночь в Соледаре была "горячей" из-за очередного штурма ВС РФ. Замглавы Минобороны отметила, что оккупанты прилагают максимум усилий, пытаясь добиться успеха на Бахмутском направлении.

Отметим, что о возможном захвате Соледара также информировал Институт изучения войны ISW в своем отчете от 12 января. Аналитики предположили, что даже оккупация населенного пункта не поможет ВС РФ окружить соседний Бахмут и нарушить маршруты снабжения украинской армии на этом участке фронта.