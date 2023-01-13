Окружить Бахмут не выйдет: в ISW предположили, что российские оккупанты смогли захватить Соледар

Аналитики уверены, что российская пропаганда преувеличивает значимость Соледара. Даже полный захват города не поможет оккупантам взять контроль над наземными коммуникациями, которые ведут в Бахмут.

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Аналитики из американского Института изучения войны предположили, что российские оккупанты смогли захватить Соледар в Донецкой область. Или контролируют большую часть населенного пункта. Об этом сказано в новом отчете ISW.

По словам аналитиков, есть вероятность, что российские силы вытеснили ВСУ с западных окраин города.

"Все имеющиеся данные указывают на то, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре. Заявление президента Украины Владимира Зеленского от 12 января о том, что украинские силы сохраняют позиции в Соледаре, может иметь в виду оборонительные позиции рядом, но не в самом городе", — сказано в отчете.

Эксперты заявили, что российские СМИ и блогеры преувеличивают важность этого города. Его захват может быть не более чем тактической победой. Более того, эта вероятная "победа" не поможет россиянам установить контроль над критически важными наземными коммуникациями, которые ведут в Бахмут.

Отметим, что советник Офиса президента Алексей Арестович в вечернем эфире на канале Фейгин Live заявил, что украинские военные еще удерживают Соледар.

По его словам, командование ВСУ принимает решение, как поступать в этом конкретном случае. Если будет решено все-таки оставить Соледар, то это не стоит считать бегством.

"Это будет плановое решение командования, которое выведет силы и средства с одного рубежа обороны на другой", — сказал Арестович.

[ + – ] Арестович о Соледаре

Ранее Фокус писал, что раненый под Соледаром актер Линартович показал первое фото из госпиталя. Боец пережил тяжелую контузию, на его лице множественные царапины. Чтобы поддержать солдата, украинцы обратились к исполнителю роли "Капитана Америки" Крису Эвансу, которого тот дублировал.

Также сообщалось, что NYT рассказали о боях в Соледаре до атак "вагнеровцев". Бойцы говорят, что еще до штурма в январе, контроль за районами города переходил из рук в руки из-за высокодинамичных городских боев.

Еще напомним, что разведка Британии заявила, что бои за Соледар и Кременную ведут элитные войска РФ. Передислокация подразделений 76-й гвардейской дивизии была осуществлена после того, как командование ВС РФ выявило проблемы в обороне на захваченной Донетчине и Луганщине.