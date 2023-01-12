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Военный Фокус Российско-украинская война Бои за Соледар: последние новости

Отек глаз, перемотано ухо: раненый под Соледаром актер Линартович показал первое фото из госпиталя

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Фото: Instagram | Дмитрия Линартовича ранили под Соледаром

Боец пережил тяжелую контузию, на его лице множественные царапины. Чтобы поддержать солдата, украинцы обратились к исполнителю роли "Капитана Америки" Крису Эвансу, которого тот дублировал.

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Украинский актер Дмитрий Линартович, получивший ранение под Соледаром Донецкой области, 12 января показал в Instagram первое фото после эвакуации в госпиталь.

Линартович сфотографировался на больничной койке. Из-за тяжелого ранения у него сильно отек правый глаз. На лице военного есть множественные царапины, а ухо перемотано бинтом.

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Дмитрий Линартович сказал, что украинцев никогда не сломать

Видно, что несмотря на травмы защитник улыбается, в подписи к снимку он обратился к украинцам и подчеркнул, что "нас никогда не сломать".

"Украинцы, привет! Мы несокрушимые, и помните — мы побеждаем", — отметил актер.

В результате ранения у Линартовича была тяжелая контузия. В сети публиковали видео с бойцом сразу после его эвакуации с линии фронта.

Линартович озвучивал "Капитана Америку" — украинцы обратились к Крису Эвансу

Украинцы пользователи устроили в Twitter флешмоб из обращений к американскому актеру Крису Эвансу.

Линартович озвучивал его персонажей в украинском прокате. Самый известная озвучка украинца — супергерой из фильмов-комиксов Marvel "Капитан Америка".

"Ваш украинский голос – Дмитрий – был ранен российскими захватчиками. Распространите эту новость среди ваших фанатов", – попросила soleiroliii.

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Пользователи Twitter комментаторы называют Линартовича настоящим "Украинским Мстителем", который защищает миллионы украинцев от войск России.

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"Эй Крис Эванс, этот храбрый мужчина дублирует вашего персонажа Капитана Америку в фильмах Marvel. Возможно, вы могли бы сказать ему пару слов?" – спросил один из пользователей.

Крис Эванс еще не отреагировал на обращения украинцев на момент публикации новости.

Дмитрий Линартович играл в фильмах "Прошедший сквозь Огонь", "Толока", "Гетман" и "Обмен". Он пошел добровольцем на фронт с начала полномасштабного российского вторжения. Линартович служит разведчиком в 46-м отдельном десантно-штурмовом батальоне ВСУ.

Отметим, что сейчас за Соледар идут тяжелые бои. ВСУ не отступают, а ВС РФ несут большие потери. Президент Украины Владимир Зеленский обещает быстро обеспечивать защитников боеприпасами и всем необходимым.

Российских военных и наемников из "группировки Вагнера" ликвидируют на подступах к городу. Украинское командование в ближайшие дни обещает принять решение по Соледару.

Судя по спутниковым снимкам Соледара от американской компании Maxar, в городе уничтожены жилые дома и школы.