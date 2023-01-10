Под Соледаром ранение получил известный актер Дмитрий Линартович (видео)

У бойца диагностировали тяжелую контузию. Для его лечения и восстановления начали собирать финансовую помощь.

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Украинский актер театра и кино Дмитрий Линартович получил ранение под Соледаром Донецкой области. Об этом заявили на странице фильма "Обмен" в Facebook, в котором актер сыграл роль военного с позывным "Моцарт".

В сообщении говорится, что Линартовича диагностировали тяжелую контузию. Команда фильма начала собирать деньги на его лечение.

"Друзья! Наш Дмитрий получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Разведчик 46 ОДШБ. Нужна помощь для лечения… Просьба не очень его беспокоить – тяжелая контузия. Все вопросы о состоянии выяснить можно у отца – Константина Линартовича", – сказано в сообщении.

Также в сети начало распространяться видео с Линартовичем сразу после его эвакуации.

"Помните, мы на Богом данной земле, нас никогда не сломать", — сказал актер.

[ + – ] Дмитрий Линартович получил ранение под Соледаром

Также Линартович в интервью порталу АрміяInform заявил, что в Бахмуте постоянно идут бои. По его словам, работает артиллерия и минометы.

"Наши десантно-штурмовые подразделения постоянно находятся на острие событий. Мы захватываем и закрепляем новые позиции, ведем активную оборону", — отметил актер.

Кто такой Дмитрий Линартович

Украинский 4-летний актер театра, кино и дубляжа. Первая большая роль была в фильме 2002 года "Небольшое путешествие на большой карусели" режиссера Михаила Ильенко. Принимал участие в озвучке иностранных фильмов на украинском языке, включая "Мстители: Финал", "Реальная сталь", "Жизнь Пи", "Прометей" и других.

Ранее Фокус писал, что Канада купит для Украины систему ПВО NASAMS. Такое решение глава Минобороны Канады Анита Анан приняла после телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Также сообщалось, что в СБУ отчитались о разоблачении агентов Кремля во время войны. После 24 февраля прошлого года сотрудникам СБУ удалось предотвратить покушение на министра обороны и главу ГУР, а также передать в суд более 340 уголовных производств о государственной измене и шпионаже.

Еще напомним, что Лондон еще не определился с отправкой танков Challenger 2 в Украину. Великобритания намерена координировать свои действия о предоставлении военной помощи Киеву с другими союзниками.