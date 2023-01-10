Канада купит для Украины систему ПВО NASAMS (фото)

Такое решение глава Минобороны Канады Анита Анан приняла после телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

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Канада приобретет комплекс противовоздушной обороны NASAMS у Соединенных Штатов и передаст его Вооруженным силам Украины. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Анан на своей официальной странице в Твиттере.

Такое решение в профильном министерстве канады приняли после того, как его глава Анита Анан поговорила во вторник, 10 января, с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Я говорила с министром обороны Украины сегодня утром и услышал это напрямую: системы ПВО являются главным приоритетом Украины", — написала Анан.

По ее словам, именно поэтому Канада приобретет комплекс ПВО у США и передаст ее украинским военным.

"В условиях жестоких воздушных ударов России по Украине эта система противовоздушной обороны поможет защитить украинские населенные пункты и объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников, ракет и самолетов", — отметила Анита Анан.

Министр обороны Канады также уточнила, что покупка NASAMS у Соединенных Штатов — это первое бесплатное предоставление Канадой системы противовоздушной обороны Украины.

Покупка NASAMS для ВСУ: как отреагировали в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил у себя на странице в Твиттере, что разговор с его коллегой из Канады был очень продуктивным.

"Обсудили очень хорошие предстоящие новости от Канады, которые значительно усилят нашу обороноспособность", — написал Резников.

Он также поблагодарил официальную Оттаву за всестороннюю поддержку Украины.

Система ПВО NASAMS: что о ней известно

Это передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.

Заметим, что Украина уже имеет на вооружение два комплекса ЗРК NASAMS, которые в октябре 2022 года были переданы Соединенными Штатами в рамках международной военной помощи.

[ + – ] Канада купит для Украины систему ПВО NASAMS

Напомним, в начале ноября 2022 года в Украину прибыли комплексы NASAMS и Aspide. Тогда глава Минобороны Украины поблагодарил за помощью Норвегию, Испанию и США, и добавил, что западное вооружение усилит украинскую ПВО.

Фокус также писал, что Пентагон признал системы NASAMS самыми эффективными в борьбе с ракетными обстрелами РФ. По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, во время массовых ракетных ударов по Украине со стороны ВС РФ 15 октября, система ПВО NASAMS зарекомендовала себя эффективнее всего.