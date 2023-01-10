Посоветуются с союзниками: Лондон еще не определился с отправкой танков Challenger 2 в Украину

Великобритания намерена координировать свои действия о предоставлении военной помощи Киеву с другими союзниками.

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Лондон еще не принял окончательного решения о том, отправлять ли танки Challenger 2 в Украину. Об этом во вторник, 10 января, заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передает Reuters.

"На данном этапе мы не принимали окончательных решений по поставке танков", — прокомментировал он.

По его словам, Даунинг-стрит намерен координировать свои действия в вопросе военной помощи Киеву с союзниками. Заявление прозвучало на фоне того, что Германия, Франция и США на прошлой неделе анонсировали предоставление Украине бронетехники.

В то же время, в Лондоне подчеркнули, что обсуждают с Киевом, какая военная помощь будет наиболее актуальной.

Challenger 2: что это за танк?

Challenger 2 — британский танк разработки компании Vickers Defence Systems (в настоящее время является частью компании BAE Systems). Находится на вооружении Великобритании и Омана. С начала производства изготовлено около 450 танков.

Challenger 2 считается одним из самых тяжелобронированных среди западных танков: башня и корпус закрыты броней "Чобхэм" второго поколения.

Стоимость одной машины составляет около 4,2 млн фунтов.

За время своей службы Challenger 2 участвовал в военных конфликтах в Ираке, Косово, Боснии и Герцоговине.

Сейчас большинство танков проходят модернизацию до уровня Challenger 3. Улучшения получат часть танков, а остальные будут списаны. В Королевских вооруженных силах останется 148 Challenger 3.

Напомним, 9 января советник президента Польши Якуб Кумох заявил, что Польша может передать Украине до 10 танков Leopard 2.

Немецкий Spiegel 8 января написал, что власти Германии вплотную прорабатывают вопрос передачи ВСУ боевых машин Marder. Проблемы с поставками БМП в Украину возникли из-за того, что топ-чиновники Минобороны ФРГ не знали о решении Берлина о передаче техники по итогам долгих бесед с правительствами США и Франции.