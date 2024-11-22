Историческое здание продают за сотни тысяч фунтов, но у него есть токсичная проблема (фото)

Построен дом был еще в 1790 году, однако сегодня это место может привести с экологической катастрофе. Решение проблемы обойдется в 1 миллион фунтов стерлингов.

В Великобритании исторический дом выставили на продажу за 450 тысяч фунтов стерлингов, однако у него есть токсичная проблема, на решение которой может уйти еще больше средств. Об этом говорится в материале Daily Star.

Речь идет про каретный дом XVIII века в Бристоле, которые сегодня печально известен проблемой большого количества мусора. Рядом со зданием, в районе Соловьиной долины, находятся сотни ржавеющих бочек, которые, предположительно, были выброшены на свалку между 1924 и 1929 годами.

Одна из теорий гласит, что эти смоляные бочки появились на территории из-за местной фирмы по производству красок. В 1881 году производитель красок Томас Хардинг мог купить большую территорию, которую и начал обустраивать.

В Великобритании продают исторический дом с токсичной проблемой Фото: Daily Star

"Его предприятие, Colhurst & Hardings, располагалось в здании покрасочного завода, известного в то время как Phoenix Wharf, которое было построено в 1850 году. Исторический каретный дом и конюшни были построены около 1790 года", — говорится в сообщении.

Британский активист Джеки Фрил при этом рассказал, что несмотря на проблему, Соловьиная зона остается заповедником и там продолжают обитать разные животные.

"Мы уже много лет знаем о проблеме, связанной с тем, что один конкретный участок земли в Соловьиной долине является исторической свалкой. Чтобы привести в порядок это место, где хранятся бочки со смолой, потребуется около миллиона фунтов", — заявил Джеки Фрил.

Каждое лето проблема все сильнее усугубляется и смола приближается к ручью, что грозит живым существам, проживающим на территории. Существует угроза, что в будущем это все приведет к экологической катастрофе, поэтому властей призывают очистить землю, а также найти общий язык с новыми владельцами, дабы проблема была решена. Петиция с требованием принять меры собрала сотни подписей.

В Великобритании продают исторический дом с токсичной проблемой Фото: Daily Star

"Мы жили рядом с Соловьиной долиной и часто гуляли здесь. Это было и остается трагедией и возмущением — видеть бочки, которые небрежно и бездушно сваленные на берегу ручья. Прекрасное место, которым многие наслаждаются, но которое испорчено таким загрязнением окружающей среды", — делится один из бывших жителей.

В то же время, в 2022 году городской совет Бристоля заявил, что за последние два десятилетия было проведено множество анализов воды и почвы, но ни один из них не выявил достаточно сильного загрязнения, чтобы требовать очистки. Как говорит представитель совета, меры будут приняты.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что в Британии продают "приятный семейный дом", который полностью усыпан мусором. Новый хозяин получит недвижимость в том же виде, как она изображена на фотографиях. Авторы объявления понимают наличие проблемы, но считают дом перспективным.