Історичну будівлю продають за сотні тисяч фунтів, але у неї є токсична проблема (фото)

Побудований будинок був ще 1790 року, проте сьогодні це місце може призвести до екологічної катастрофи. Вирішення проблеми обійдеться в 1 мільйон фунтів стерлінгів.

У Великій Британії історичний будинок виставили на продаж за 450 тисяч фунтів стерлінгів, однак у нього є токсична проблема, на вирішення якої може піти ще більше коштів. Про це йдеться в матеріалі Daily Star.

Йдеться про каретний будинок XVIII століття в Брістолі, який сьогодні сумно відомий проблемою великої кількості сміття. Поруч із будівлею, в районі Солов'їної долини, лежать сотні іржавих бочок, які, імовірно, були викинуті на звалище між 1924 і 1929 роками.

Одна з теорій свідчить, що ці смоляні бочки з'явилися на території через місцеву фірму з виробництва фарб. У 1881 році виробник фарб Томас Гардінг мав змогу купити велику територію, яку й почав облаштовувати.

У Великій Британії продають історичний будинок із токсичною проблемою Фото: Daily Star

"Його підприємство, Colhurst & Hardings, розташовувалося в будівлі фарбувального заводу, відомого на той час як Phoenix Wharf, яка була побудована 1850 року. Історичний каретний будинок і стайні були побудовані близько 1790 року", — йдеться в повідомленні.

Британський активіст Джекі Фріл водночас розповів, що попри проблему, Солов'їна долина залишається заповідником і там продовжують мешкати різні тварини.

"Ми вже багато років знаємо про проблему, пов'язану з тим, що одна конкретна ділянка землі в Солов'їній долині є історичним звалищем. Щоб упорядкувати це місце, де зберігаються бочки зі смолою, знадобиться близько мільйона фунтів", — заявив Джекі Фріл.

Щоліта проблема все сильніше поглиблюється і смола наближається до струмка, що загрожує живим істотам, які проживають на території. Є загроза, що в майбутньому це все призведе до екологічної катастрофи, тому владу закликають очистити землю, а також порозумітися з новими власниками, щоб проблема була вирішена. Петиція з вимогою вжити заходів зібрала сотні підписів.

У Великій Британії продають історичний будинок із токсичною проблемою Фото: Daily Star

"Ми жили поруч із Солов'їною долиною і часто гуляли тут. Це було і залишається трагедією і обуренням — бачити бочки, які недбало і бездушно звалені на березі струмка. Прекрасне місце, яким багато хто насолоджується, але яке зіпсоване таким забрудненням довкілля", — ділиться один із колишніх мешканців.

Водночас у 2022 році міська рада Брістоля заявила, що за останні два десятиліття було проведено безліч аналізів води і ґрунту, але жоден із них не виявив досить сильного забруднення, щоб вимагати очищення. Як каже представник ради, заходи буде вжито.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що в Британії продають "приємний сімейний будинок", який повністю усипаний сміттям. Новий господар отримає нерухомість у тому ж вигляді, як вона зображена на фотографіях. Автори оголошення розуміють наявність проблеми, але вважають будинок перспективним.