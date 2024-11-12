450-річна історія: чоловік перекопав задній двір будинку і був здивований знахідкою (відео)

За словами Марка Роулендса, сотні років тому ніхто не приїжджав забирати сміття під будинок і люди були змушені закопувати його глибоко в землю. Деякі знайдені предмети, попри вік і крихкий матеріал, за стільки часу не втратили форму.

Чоловік вирішив перекопати задній сад свого будинку, якому вже 450 років, і був ошелешений тим, що знайшов. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Йдеться про експерта з садівництва Марка Роулендса, який уже кілька років публікує в соціальних мережах відео на цю тематику. Водночас нове відкриття його трохи шокувало, адже зроблено воно було у дворі власної резиденції, якій уже сотні років.

"Тільки уявіть, скільки життів пройшло через цей простір за 450 років. Я живу тут лише два з половиною роки, але коли ви купуєте таку нерухомість, як ця, ви повинні розуміти, що купуєте 450-річну історію", — заявив Марк Роулендс в опублікованому ролику.

У своєму саду чоловік захотів викопати ставок для диких тварин, проте під час робіт йому вдалося знайти низку незвичайних предметів, які можуть бути однолітками території будинку.

Він зазначив, що 450 років тому ще не вигадали вивезення сміття і ніхто не позбавляв людей непотрібних речей і відходів, умовно, щопонеділка. Усе це викидали у спеціальну яму в саду.

"У процесі риття кількох ям я виявив ці незвичайні й цікаві предмети. Поняття не маю, що це за предмети. Це маленькі глиняні горщики, які напрочуд цілі, з огляду на їхній потенційний вік і час, проведений під землею. Для чого вони?" — задався питанням садівник.

Також було виявлено колекцію скляних пляшок різних форм, розмірів і кольорів. На одній із них було написано Hankinson's Alterine, а на інших зразках, судячи з усього, були написані обсяги в мілілітрах.

Пізніше виявилося, що Марк Роулендс виявив справді скарб, адже на сайті eBay одну з таких пляшок продають за 75 фунтів стерлінгів (4 тисячі гривень), і датується вона 1920-ми роками. Ідентична пляшка з вином і тоніком Марка Голла виставлена на продаж на тому ж майданчику за ціною близько 40 фунтів стерлінгів (2120 гривень) і датується 1910 роком. Інші пляшки, попри свій столітній вік, мають нижчу ціну.

Примітно, що згідно з інформацією на сайті Discover the Outdoors, копання на звалищах стає дедалі популярнішим у Великій Британії і мета заняття — виявлення історичних речей завдяки розкопкам.

"Ви можете знайти найрізноманітніші речі, включно з пляшками вікторіанської епохи, антикваріатом і навіть предметами колекціонування. Іноді в місцях розкопок пляшок ви можете знайти старовинні пляшки на поверхні, та інколи вам доведеться прокопати кілька футів униз, перш ніж ви щось знайдете", — ідеться в повідомленні.

Користувачі мережі порадили Марку копати ще глибше, щоб знайти давніші предмети.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що археологи розкопали стародавнє поселення в Німеччині. Вони дослідили стародавнє поселення, яке існувало від бронзового століття до Середньовіччя. Окрім численних споруд, вчені виявили велику кількість артефактів, які свідчать про важливість регіону.

6 листопада Фокус писав, що індійська поліція врятувала скарб від будівельників. Під час будівельних робіт команда робітників відкопала скарб монет епохи Великих Моголів, який спочатку планували залишити собі. Однак новина швидко поширилася, зібравши натовп місцевих жителів, що спонукало місцеву владу втрутитися.