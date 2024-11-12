450-летняя история: мужчина перекопал задний двор дома и был удивлен находкой (видео)

По словам Марка Роулендса, сотни лет назад никто не приезжал забирать мусор под дом и люди были вынуждены закапывать его глубоко в землю. Некоторые найденные предметы, несмотря на возраст и хрупкий материал, за столько времени не потеряли форму.

Мужчина решил перекопать задний сад своего дома, которому уже 450 лет, и был ошарашен тем, что нашел. Об этом говорится в материале Mirror.

Речь про эксперта по садоводству Марка Роулендса, который уже несколько лет публикует в социальных сетях видео на эту тематику. При этом новое открытие его слегка шокировало, ведь сделано оно было в дворе собственной резиденции, которой уже сотни лет.

"Только представьте, сколько жизней прошло через это пространство за 450 лет. Я живу здесь всего два с половиной года, но когда вы покупаете такую недвижимость, как эта, вы должны понимать, что покупаете 450-летнюю историю", — заявил Марк Роулендс в опубликованном ролике.

В своем саду мужчина захотел выкопать пруд для диких животных, однако в ходе работ ему удалось найти ряд необычных предметов, которые могут быть одногодками территории дома.

Он отметил, что 450 лет назад еще не придумали вывоз мусора и никто не избавлял людей от ненужных вещей и отходов, условно, каждый понедельник. Все это выбрасывалось в специальную яму в саду.

"В процессе рытья нескольких ям я обнаружил эти необычные и интересные предметы. Я понятия не имею, что это за предметы. Это маленькие глиняные горшочки, которые удивительно целы, учитывая их потенциальный возраст и время, проведенное под землей. Для чего они?" — задался вопросом садовод.

Также была обнаружена коллекция стеклянных бутылок разных форм, размеров и цветов. На одной из них было написано Hankinson's Alterine, а на других образцах, судя по всему, были написаны объемы в миллилитрах.

Позже оказалось, что Марк Роулендс обнаружил действительно сокровище, ведь на сайте eBay одна из таких бутылок продается за 75 фунтов стерлингов (4 тысячи гривен) и датируется она 1920-ми годами. Идентичная бутылка с вином и тоником Марка Холла выставлена на продажу на той же площадке по цене около 40 фунтов стерлингов (2120 гривен) и датируется 1910 годом. Другие бутылки, несмотря на свой столетний возраст, имеют более низкую цену.

Примечательно, что согласно информации на сайте Discover the Outdoors, копание на свалках становится все больше популярным в Великобритании и цель занятия — обнаружение исторических вещей благодаря раскопкам.

"Вы можете найти самые разные вещи, включая бутылки викторианской эпохи, антиквариат и даже предметы коллекционирования. Иногда в местах раскопок бутылок вы можете найти старинные бутылки на поверхности, но в других случаях вам придется прокопать несколько футов вниз, прежде чем вы что-то найдете", — говорится в сообщении.

Пользователи сети посоветовали Марку копать еще глубже, чтобы найти более древние предметы.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что археологи раскопали древнее поселение в Германии. Исследователи раскопали древнее поселение, которое существовало от бронзового века до Средневековья. Кроме многочисленных сооружений, ученые обнаружили большое количество артефактов, свидетельствующих о важности региона.

6 ноября Фокус писал, что индийская полиция спасла сокровище от строителей. Во время строительных работ команда рабочих откопала клад монет эпохи Великих Моголов, который изначально планировали оставить себе. Однако новость быстро распространилась, собрав толпу местных жителей, что побудило местные власти вмешаться.