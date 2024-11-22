Американцу вернули кольцо, пропавшее 56 лет назад: было найдено за 7000 км в Шотландии (фото)

Техасец Брюс Уокер более полувека назад дал примерить другу свой школьный именной перстень, после чего больше его не видел. Удивительным образом украшение было найдено далеко за пределами США.

Американец Роберт Брюс Уокер не видел своего кольца более полувека, с тех пор, как одолжил его подружке невесты на свадьбе своего брата в Далласе. Кольцо было обнаружено за 7,2 тыс. км, отмечают в издании Daily Record.

Украшение нашел охотник за сокровищами Эндрю Крафт с помощью металлоискателя на пляже в городке Керколди на востоке Шотландии. На кольце стояла маркировка Nacogdoches High School и выгравированы инициалы RBW, а также цифры 1966, очевидно, означающие год выпуска.

Брюс Уокер после окончания школы Фото: aol.com

Эндрю отправил электронное письмо в ассоциацию выпускников школы Накодочеса, которая связала его с Брюсом. И когда американец со своей женой Кэтрин посетил Шотландию во время круиза, ему вернули пропажу.

Электронное письмо британца Эндрю Крафта Фото: aol.com

"Брюс, ты знаешь, где находится твой школьный перстень?", — позвонила ему одна из бывших одноклассниц.

На что 76-летний мужчина ответил, что дал поносить его на свадьбе своего брата в 1968 году, но так и не получил его обратно. После этого ему порекомендовали связаться в Шотландии с мужчиной, который с помощью металлоискателя и нашел кольцо на берегу.

Эндрю из Керколди отправил кольцо в город Гринок на западе страны, как раз к моменту причаливания круизного лайнера. После того, как Брюс воссоединился со своим кольцом, на корабле был устроен прием с шампанским, поскольку пассажиры и команда судна были очарованы этой историей.

Момент демонстрации кольца путешественникам на круизном лайнере Фото: aol.com

"На корабле было около 130 пассажиров, и к тому времени, как мы достигли Шотландии, многие люди на корабле уже слышали о потерянном кольце от других", — рассказал Брюс, добавив, что капитан корабля попросил его открыть посылку с кольцом на приеме, чтобы все могли наблюдать за этим волнующим моментом.

Кольцо выпускника школы Накодочеса в Техасе Фото: aol.com Теперь Кэтрин хранит кольцо Брюса Фото: aol.com

Брюс также сказал, что теперь он отдал кольцо жене на хранение.

Кэтрин и Брюс во время круиза Фото: aol.com

Неизвестно, как кольцо оказалось в Шотландии, хотя одна из теорий предполагает, как утверждают журналисты издания, что оно могло упасть в воду в США и каким-то образом пересечь Атлантический океан.

Напомним, на пляже в испанской Ибице мужчина за один день нашел семь золотых колец. По его словам, три кольца имеют по девять карат, еще три — по 18, а одно из них — 19-ти каратное.

Также Фокус писал, что Апитчая Нинг в Таиланде случайно уронила кольцо стоимостью 11 880 долларов в мусорное ведро, и драгоценность вскоре попала на свалку. Обнаружив пропажу, женщина за 600 долларов наняла помощников, чтобы перерыть 28 гектаров отходов на полигоне.