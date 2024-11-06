Подарок из прошлого: дайвер помог вернуть утонувшее кольцо спустя десятилетия (фото)
Алекс Дэвис рассказал, что нырял со своим металлоискателем и нашел кольцо на дне океана. На нем был указан 1965 год и инициалы "FMP".
Мужчина, чье кольцо, полученное в университете Онтарио (Канада) в 1977 году, упало в океан, воссоединился с ним в свой 83-й день рождения благодаря неожиданной находке дайвера. Об этом пишет UPI.
Алекс Дэвис рассказал, что в середине октября он нырял со своим металлоискателем недалеко от Майами-Бич на Барбадосе, когда нашел кольцо, погребенное под водой.
На кольце из Макмастерского университета был указан 1965 год и инициалы "FMP", поэтому Дэвис обратился к сотрудникам за помощью в поиске его владельца.
Карен МакКуидж, директор по работе с выпускниками, вместе со своей командой просмотрела базу данных и определила, что вероятным владельцем кольца является Морган Периго, окончивший университет в 1965 году со степенью по математике.
МакКуидж связалась с выпускником, и тот рассказал, что потерял кольцо в океане во время семейной поездки на Барбадос в 1977 году.
"Однажды я взял своего младшего сына и зашел в океан. Его сбило с ног волной, и я потянулся, чтобы ухватиться за него. Он потянул меня за руку, и кольцо Mac Alumni сорвалось. Мы искали его, но безуспешно", — написал Периго в электронном письме в школу.
Дэвид отправил кольцо владельцу через FedEx, и оно прибыло ко дню рождения Периго.
"Какой замечательный, неожиданный подарок на 83-й день рождения", — сказал он.
Ранее Фокус сообщал, что пара купила дом и обнаружила находку, которую скрыли предыдущие владельцы. Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева скрывали под половицами в кухне.
Также стало известно, что мужчина нашел редкую вещь в комиссионном магазине. Крейг Джонстон уже три года собирает романы Стивена Кинга. Всего автор выпустил более 60 романов и сотни рассказов. Мужчина долго не мог найти один из сборников, пока случайно не наткнулся на него в комиссионном магазине.