Подарок из прошлого: дайвер помог вернуть утонувшее кольцо спустя десятилетия (фото)

Алекс Дэвис рассказал, что нырял со своим металлоискателем и нашел кольцо на дне океана. На нем был указан 1965 год и инициалы "FMP".

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Мужчина, чье кольцо, полученное в университете Онтарио (Канада) в 1977 году, упало в океан, воссоединился с ним в свой 83-й день рождения благодаря неожиданной находке дайвера. Об этом пишет UPI.

Алекс Дэвис рассказал, что в середине октября он нырял со своим металлоискателем недалеко от Майами-Бич на Барбадосе, когда нашел кольцо, погребенное под водой.

На кольце из Макмастерского университета был указан 1965 год и инициалы "FMP", поэтому Дэвис обратился к сотрудникам за помощью в поиске его владельца.

Карен МакКуидж, директор по работе с выпускниками, вместе со своей командой просмотрела базу данных и определила, что вероятным владельцем кольца является Морган Периго, окончивший университет в 1965 году со степенью по математике.

Мужчина рассказала, что потерял кольцо во время семейной поездки Фото: UPI

МакКуидж связалась с выпускником, и тот рассказал, что потерял кольцо в океане во время семейной поездки на Барбадос в 1977 году.

"Однажды я взял своего младшего сына и зашел в океан. Его сбило с ног волной, и я потянулся, чтобы ухватиться за него. Он потянул меня за руку, и кольцо Mac Alumni сорвалось. Мы искали его, но безуспешно", — написал Периго в электронном письме в школу.

Дэвид отправил кольцо владельцу через FedEx, и оно прибыло ко дню рождения Периго.

"Какой замечательный, неожиданный подарок на 83-й день рождения", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила дом и обнаружила находку, которую скрыли предыдущие владельцы. Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева скрывали под половицами в кухне.

Также стало известно, что мужчина нашел редкую вещь в комиссионном магазине. Крейг Джонстон уже три года собирает романы Стивена Кинга. Всего автор выпустил более 60 романов и сотни рассказов. Мужчина долго не мог найти один из сборников, пока случайно не наткнулся на него в комиссионном магазине.