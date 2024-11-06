Подарунок із минулого: дайвер допоміг повернути каблучку, що потонула, через десятиліття (фото)

Алекс Девіс розповів, що пірнав зі своїм металошукачем і знайшов каблучку на дні океану. На ньому був зазначений 1965 рік та ініціали "FMP".

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Чоловік, чия каблучка, отримана в університеті Онтаріо (Канада) 1977 року, впала в океан, возз'єднався з нею у свій 83-й день народження завдяки несподіваній знахідці дайвера. Про це пише UPI.

Алекс Девіс розповів, що в середині жовтня він пірнав зі своїм металошукачем недалеко від Майамі-Біч на Барбадосі, коли знайшов каблучку, поховану під водою.

На каблучці з Макмастерського університету був зазначений 1965 рік та ініціали "FMP", тому Девіс звернувся до співробітників по допомогу в пошуку його власника.

Карен МакКуїдж, директорка з роботи з випускниками, разом зі своєю командою переглянула базу даних і визначила, що ймовірним власником каблучки є Морган Періго, який закінчив університет 1965 року зі ступенем з математики.

Чоловік розповіла, що загубив каблучку під час сімейної поїздки Фото: UPI

МакКуїдж зв'язалася з випускником, і той розповів, що загубив каблучку в океані під час сімейної поїздки на Барбадос 1977 року.

"Одного разу я взяв свого молодшого сина і зайшов в океан. Його збило з ніг хвилею, і я потягнувся, щоб вхопитися за нього. Він потягнув мене за руку, і кільце Mac Alumni зірвалося. Ми шукали його, але безуспішно", — написав Періго в електронному листі до школи.

Девід відправив каблучку власнику через FedEx, і вона прибула до дня народження Періго.

"Який чудовий, несподіваний подарунок на 83-й день народження", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники. Емма Харрісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.

Також стало відомо, що чоловік знайшов рідкісну річ у комісійному магазині. Крейг Джонстон уже три роки збирає романи Стівена Кінга. Загалом автор випустив понад 60 романів і сотні оповідань. Чоловік довго не міг знайти одну зі збірок, поки випадково не натрапив на неї в комісійному магазині.