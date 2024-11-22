Американцю повернули каблучку, яка зникла 56 років тому: була знайдена за 7000 км у Шотландії (фото)

Техасець Брюс Вокер понад півстоліття тому дав приміряти другу свій шкільний іменний перстень, після чого більше його не бачив. Дивовижним чином прикрасу було знайдено далеко за межами США.

Американець Роберт Брюс Вокер не бачив своєї каблучки понад півстоліття, відтоді, як позичив її подружці нареченої на весіллі свого брата в Далласі. Каблучку було виявлено за 7,2 тис. км, зазначають у виданні Daily Record.

Прикрасу знайшов мисливець за скарбами Ендрю Крафт за допомогою металошукача на пляжі в містечку Керколді на сході Шотландії. На каблучці стояло маркування Nacogdoches High School і вигравірувані ініціали RBW, а також цифри 1966, які, вочевидь, означають рік випуску.

Брюс Вокер після закінчення школи Фото: aol.com

Ендрю надіслав електронного листа до асоціації випускників школи Накодочеса, яка зв'язала його з Брюсом. І коли американець зі своєю дружиною Кетрін відвідав Шотландію під час круїзу, йому повернули пропажу.

Електронний лист британця Ендрю Крафта Фото: aol.com

"Брюсе, ти знаєш, де знаходиться твій шкільний перстень?", — зателефонувала йому одна з колишніх однокласниць.

На що 76-річний чоловік відповів, що дав поносити її на весіллі свого брата 1968 року, але так і не отримав її назад. Після цього йому порекомендували зв'язатися в Шотландії з чоловіком, який за допомогою металошукача і знайшов каблучку на березі.

Ендрю з Керколді відправив каблучку в місто Грінок на заході країни, якраз до моменту причалювання круїзного лайнера. Після того, як Брюс возз'єднався зі своєю каблучкою, на кораблі було влаштовано прийом із шампанським, оскільки пасажири і команда судна були зачаровані цією історією.

Момент демонстрації кільця мандрівникам на круїзному лайнері Фото: aol.com

"На кораблі було близько 130 пасажирів, і на той час, як ми досягли Шотландії, багато людей на кораблі вже чули про втрачену каблучку від інших", — розповів Брюс, додавши, що капітан корабля попросив його відкрити посилку з каблучкою на прийомі, щоб усі могли спостерігати за цим хвилюючим моментом.

Каблучка випускника школи Накодочеса в Техасі Фото: aol.com Тепер Кетрін зберігає обручку Брюса Фото: aol.com

Брюс також сказав, що тепер він віддав каблучку дружині на зберігання.

Кетрін і Брюс під час круїзу Фото: aol.com

Невідомо, як перстень опинився в Шотландії, хоча одна з теорій припускає, як стверджують журналісти видання, що він міг впасти у воду в США і якимось чином перетнути Атлантичний океан.

Нагадаємо, на пляжі в іспанській Ібіці чоловік за один день знайшов сім золотих каблучок. За його словами, три каблучки мають по дев'ять карат, ще три — по 18, а одна з них — 19-ти каратна.

Також Фокус писав, що Апітчая Нінг у Таїланді випадково впустила каблучку вартістю 11 880 доларів у відро для сміття, і коштовність незабаром потрапила на смітник. Виявивши пропажу, жінка за 600 доларів найняла помічників, щоб перерити 28 гектарів відходів на полігоні.