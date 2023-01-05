Новый пакет помощи: Украина получит 50 американских БМП Bradley, танки Marder и ЗРК Patriot

В Белом доме отмечают, что первая поставка западной мобильной бронетехники станет новой вехой в снабжении ВСУ передовым вооружением на фоне поставок ЗРК и артиллерии.

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Соединенные штаты 6 января обнародуют очередной пакет военной помощи Украине на сумму 2,8 миллиарда долларов, который будет включать 50 единиц боевых машин М2 Bradley. Перед этим президент США Джо Байден заявил, что Белый дом рассматривает возможность отправки Bradley в Украину, чтобы помочь этой стране в борьбе с российским вторжением, сообщает издание Reuters.

Обозреватели The Washington Post пишут, что ранее до заявления американского президента было неясно сколько БМП Bradley предназначено для Украины, однако, по словам высокопоставленного чиновника, Соединенные Штаты готовят еще один пакет военной помощи, о котором может быть объявлено в ближайшие дни. При этом, учитывая количества этих БМП в США, отправки части из них не повлияет на запасы Пентагона.

В материале говорится о том, что первая поставка западной мобильной бронетехники является еще одной важной вехой в процессе наращивания поставок передового вооружения украинским силам, включая тяжелую артиллерию и дальнобойные высокоточные ракетные установки.

Также отмечается, что это произошло всего через несколько недель после того, как администрация Байдена объявила о поставках Киеву системы Patriot для защиты от волн российских ракетных и беспилотных атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру вдали от линии фронта.

Американские специалисты считают, что украинцам необходима способность проводить маневры с применением комбинированного оружия, при этом мобильная бронетехника позволит им вступать в бой с противником и продвигаться вперед под огнем.

Германия предоставит ЗРК Patriot и танки Marder

Как сообщило немецкое издание Die Welt, канцер ФРГ Олаф Шольц 5 января договорился с президентом Джо Байденом о поставке Украине танков Marder и систем противоракетной обороны Patriot.

"Президент Байден и канцлер Шольц выразили совместную решимость оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется", — говорится в заявлении правительства Германии.

Между тем администрация Байдена по-прежнему исключает отправку более крупных боевых машин — танков "Абрамс". По словам одного из чиновников Белого дома, одна из причин отказа заключается в том, что эти танки также склонны к поломкам и требуют большого опыта персонала в техническом обслуживании.

Напомним, обсуждение вопроса о предоставлении Украине боевых машин M2 Bradley в качестве дальнейшей военной поддержки велось еще в декабре прошлого года. По словам экс-аналитика Белого дома Марка Канкиана, эти БМП должны значительно расширить наземные боевые возможности украинских вооруженных сил.

В материале Фокуса от 29 декабря говорилось об эффективности применения БМП Bradley на поле боя, которые за много лет прошли несколько этапов модернизации. Также были отмечены сложности с логистикой в плане обеспечения материально-технической базы, необходимой для поддержания машин в исправном состоянии.