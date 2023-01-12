Набряк очей, перемотане вухо: поранений під Соледаром актор Лінартович показав перше фото зі шпиталю

Боєць пережив важку контузію, на його обличчі численні подряпини. Щоб підтримати солдата, українці звернулися до виконавця ролі "Капітана Америки" Кріса Еванса, якого той дублював.

Related video

Український актор Дмитро Лінартович, який отримав поранення під Соледаром Донецької області, 12 січня показав в Instagram перше фото після евакуації до шпиталю.

Лінартович сфотографувався на лікарняному ліжку. Через тяжке поранення у нього сильно набряк правого ока. На обличчі військового є множинні подряпини, а вухо перемотане бинтом.

[ + – ] Дмитро Лінартович сказав, що українців ніколи не зламати

Видно, що незважаючи на травми захисник усміхається, у підписі до знімку він звернувся до українців і наголосив, що "нас ніколи не зламати".

"Українці, привіт! Ми незламні, і пам'ятайте — ми перемагаємо", — зазначив актор.

Унаслідок поранення у Лінартовича була важка контузія. У мережі публікували відео з бійцем одразу після його евакуації з лінії фронту.

Лінартович озвучував "Капітана Америку" — українці звернулися до Кріса Еванса

Українці користувачі влаштували у Twitter флешмоб зі звернень до американського актора Кріса Еванса.

Лінартович озвучував його персонажів в українському прокаті. Найвідоміша озвучка українця — супергерой із фільмів-коміксів Marvel "Капітан Америка".

"Ваш український голос — Дмитро — був поранений російськими загарбниками. Поширьте цю новину серед ваших фанатів", — попросила soleiroliii.

Користувачі Twitter коментатори називають Лінартовича справжнім "Українським месником", який захищає мільйони українців від військ Росії.

"Гей, Кріс Еванс, цей хоробрий чоловік дублює вашого персонажа Капітана Америку у фільмах Marvel. Можливо, ви могли б сказати йому кілька слів?" — запитав один із користувачів.

Кріс Еванс ще не відреагував на звернення українців на момент публікації новини.

Дмитро Лінартович грав у фільмах "Той, хто пройшов крізь Вогонь", "Толока", "Гетьман" та "Обмін". Він пішов добровольцем на фронт із початку повномасштабного російського вторгнення. Лінартович служить розвідником у 46-му окремому десантно-штурмовому батальйоні ЗСУ.

Зазначимо, що зараз за Соледар точаться важкі бої. ЗСУ не відступають, а ЗС РФ зазнають великих втрат. Президент України Володимир Зеленський обіцяє швидко забезпечувати захисників боєприпасами та всім необхідним.

Російських військових і найманців з "угруповання Вагнера" ліквідують на підступах до міста. Українське командування найближчими днями обіцяє ухвалити рішення щодо Соледара.

Судячи із супутникових знімків Соледара від американської компанії Maxar, у місті знищено житлові будинки та школи.