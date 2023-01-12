"Запах дыма и смерти": NYT рассказали о боях в Соледаре до атак "вагнеровцев"

Бойцы говорят, что еще до штурма в январе, контроль за районами города переходил из рук в руки из-за высокодинамичных городских боев.

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Украинские военные продолжают вести оборону разрушенного Соледара. Несмотря на присутствие вражеских войск в городе, говорить о крахе ВСУ не приходится. Об этом сообщает The New York Times.

По словам бойцов, в хаосе городских ожесточенных боев трудно сказать, кто что контролирует на данный момент. Украинские военные часто меняют свои позиции, чтобы избежать артиллерийских обстрелов, из-за этого возникает "водоворот запутанных перестрелок".

"В Соледаре мы находимся в одном здании, а враг в другом", — рассказал о своем опыте боев командир взвода 93-й бригады лейтенант Вадим, который оборонял город осенью.

Он добавляет, что вести бои в городской застройке в каком-то смысле легче, чем в окопах вокруг города. В разрушенных зданиях есть прикрытие, а в лесу нужно все строить. Кроме того, по его словам, солдаты, наступающие в городских районах, должны превосходить по численности обороняющихся в большем соотношении, чем в полевых условиях. Однако Максимец отмечает, что россиян там действительно много.

Другой военнослужащий Алексей говорит, что он три месяца оборонял район Соледара до начала декабря. Он воевал в двух местах — на развязке дорог и возле заправки.

"Вы слышите только взрывы и свист снарядов. Все время это запах дыма и смерти", — описал ощущения сержант.

Напомним, 12 января спикер Восточной группировки войск заявил, что командование решит, что делать с Соледаром. Нужно сохранить личный состав и нанести максимальный удар по врагу.

12 января в Пентагоне не подтвердили захват Соледара российскими оккупантами. В условиях динамичных боев, контроль над районами переходит из рук в руки.