"Продолжаются динамичные бои": в Пентагоне не подтвердили захват Соледара ВС РФ

По словам министра обороны США Ллойда Остина, контроль над районами Соледара переходит от одних к другим в условиях ожесточенных боев.

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В Министерстве обороны США не могут подтвердить, что Соледар находится под контролем российских войск. Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции в Вашингтоне 12 января, Соледар Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины, а в самом городе продолжаются динамичные бои.

"Во-первых, позвольте мне начать с вопроса о Соледаре, и достался ли он россиянам. Сейчас мы не можем подтвердить этой информации", – заявил Остин.

По его словам, в городе продолжаются очень динамичные бои, из-за чего контроль над районами города переходит из рук в руки противоборствующих сторон.

"Мы сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное и убедиться, что украинцы имеют возможности, необходимые для успешной защиты своей суверенной территории", – отметил он.

Глава Пентагона добавил, что он постоянно находится на связи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Также Остин напомнил об очередном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое запланировано на 20 января. Ключевым вопросом этой встречи будет определение объемов военной поддержки Украины для достижения ее успеха в будущем.

"Мы будем поддерживать Украину, пока это будет нужно, и из всего, что я вижу со стороны наших союзников и партнеров, они чувствуют то же самое", — подчеркнул Остин.

Напомним, покровитель "группы Вагнера" Евгений Пригожин 10 января заявлял о захвате его боевиками населенного пункта Соледар. Однако спикер Министерства обороны РФ Игорь Конашенков 11 января опроверг эту информацию, заявив, что российские войска блокировали Соледар с двух сторон и вели бои в самом городе.

Корреспонденты телеканала CNN, которые находились рядом с Соледаром, 11 января рассказали, что бойцы ВСУ ведут в городе тяжелые бои и не собираются отступать. Один из украинских военнослужащих рассказал журналистам канала, что следующие 24 часа будут решающими.