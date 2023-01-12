"Продовжуються динамічні бої": у Пентагоні не підтвердили захоплення Соледара ЗС РФ

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, контроль над районами Соледара переходить від одних до інших в умовах запеклих боїв.

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У Міністерстві оборони США не можуть підтвердити, що Соледар під контролем російських військ. Як заявив голова Пентагону Ллойд Остін під час пресконференції у Вашингтоні 12 січня, Соледар Донецької області перебуває під контролем Збройних Сил України, а у самому місті продовжуються динамічні бої.

"По-перше, дозвольте мені почати з питання про Соледара, і чи дістався він росіянам. Зараз ми не можемо підтвердити цю інформацію", — заявив Остін.

За його словами, у місті продовжуються дуже динамічні бої, через що контроль над районами міста переходить із рук в руки протиборчих сторін.

"Ми зосереджені на тому, щоб зробити все можливе та переконатися, що українці мають можливості, необхідні для успішного захисту своєї суверенної території", – зазначив він.

Глава Пентагону додав, що він постійно перебуває на зв'язку з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Також Остін нагадав про чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке заплановане на 20 січня. Ключовим питанням цієї зустрічі буде визначення обсягів військової підтримки України задля досягнення її успіху у майбутньому.

"Ми підтримуватимемо Україну, поки це буде потрібно, і з усього, що я бачу з боку наших союзників і партнерів, вони відчувають те саме", — підкреслив Остін.

Нагадаємо, покровитель "групи Вагнера" Євген Пригожин 10 січня заявляв про захоплення його бойовиками населеного пункту Соледар. Проте речник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков 11 січня спростував цю інформацію, заявивши, що російські війська блокували Соледар з двох сторін і вели бої у самому місті.

Кореспонденти телеканалу CNN, які були поруч із Соледаром, 11 січня розповіли, що бійці ЗСУ ведуть у місті важкі бої і не збираються відступати. Один із українських військовослужбовців розповів журналістам каналу, що наступні 24 години будуть вирішальними.