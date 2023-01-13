"Наши войска держат оборону": в ВСУ опровергли заявление Минобороны РФ о захвате Соледара

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, враг специально создает "информационный шум" для психологического давления на украинцев.

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ВС РФ не смогли захватить Соледар, украинские войска продолжают держать оборону города. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

В ВСУ утверждают, что сообщения Минобороны Российской Федерации о полной оккупации Соледара не соответствуют действительности.

По словам Череватого, в городе продолжаются бои.

"В Соледаре идут бои. Наши войска держат оборону против врага", — прокомментировал он.

Как отметил Череватый, в городе сконцентрированы самые сильные подразделения "вагнеровцев", а также другие специальные подразделения россиян.

В ВСУ считают, что Россия целенаправленно распространяет фейковые новости о захвате Соледара, создавая таким образом определенный "информационный шум" для психологического давления на население Украины.

"Враг специально разгоняет информационный шум, пытается посеять отчаяние в собственных силах среди украинского населения", — подчеркнул Череватый.

Он напомнил, что необходимые отступления на определенных участках и другие маневры являются частью военных действий, и не следует воспринимать это как поражение украинских военных.

Спикер Восточной группировки также объяснил, что военнослужащим ВСУ приходится отражать натиск врага при неблагоприятных погодных условиях.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников в опубликованном 13 января интервью заявил, что ситуация в Соледаре была очень сложной, но контролируемой. На этом участке фронта воюют наемники из "Группы Вагнера", которые организовывали атаки "волна за волной", что привело к большому количеству потерь в рядах врага.