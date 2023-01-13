Українські війська все ще перебувають у Соледарі, — CNN

За даними журналістів, останні кілька тижнів у Соледарі відбувалися вуличні бої з "вагнерівцями", які атакували невеликими загонами з 4-8 осіб. Голова ОП Андрій Єрмак підтвердив, що росіяни в місті є і що йдуть вуличні бої. За його словами, Соледар став битвою при Вердені XXI століття. Зі свого боку бійці ЗСУ просять не поширювати хвилю деморалізації.

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Українські підрозділи все ще знаходяться в районі Соледара, повідомляє CNN з посиланням на українського військовослужбовця, який перебуває у Бахмуті.

Десантники з 77-ї та 46-ї бригад все ще перебувають у західній частині Соледара, повідомив Тарас Березовець, капітан Першої бригади спецназу України.

За його словами, у військовому сенсі Соледар не такий уже й важливий, оскільки місто повністю зруйноване російськими обстрілами.

"Немає жодної будівлі, яка вціліла б під час російських обстрілів", — пояснив він.

Водночас моральний дух бійців на передовій залишається високим. Він також пояснив, що, на його думку, рішення про відступ може бути ухвалене найближчими днями.

Завдання українських підрозділів у тому, щоб протриматися якнайдовше і знищити якнайбільше найманців із "Групи Вагнера".

Військовий розповів, що останні кілька тижнів відбувалися вуличні бої з "вагнерівцями", які атакували невеликими загонами з 4-8 осіб.

За словами Березовця, можливий відхід із Соледара не завадить українським силам поповнювати запаси військовослужбовців у Бахмуті, оскільки основні дороги, що ведуть до міста, залишаються під контролем українців, а українська авіація у п'ятницю атакувала позиції російських військ поблизу міста.

Разом з тим, у попередніх своїх публікаціях CNN могли посилатися на слова фейкового бійця ЗСУ з Соледара.

Опублікована інформагентством інформація від військовослужбовця, який, ймовірно, знаходиться на Бахмутському напрямку, нагадує зведення "Групи Вагнера", яке стверджує, що Соледар — вже під повним контролем ЗС РФ.

Заява ВП

Глава ОП Андрій Єрмак пояснив, що становище у місті "дуже важке" і назвав Соледар битвою при Вердені XXI століття.

"Нашим бійцям вдається утримувати позиції", — зазначив він в інтерв'ю Le Monde.

"Росіяни випускають із в'язниць злочинців, які помирають відразу ж, як тільки потрапляють на фронт", — пояснив Єрмак.

За його словами, тіла загиблих росіян залишають на місці, втрата живої сили з російського боку "багато, набагато більше, ніж у нас".

"Перед нами людська маса, яка постійно атакує, атакує і атакує. Соледар — це місце вуличних битв, де жодна зі сторін не контролює місто", — додав він.

Думка бійців ЗСУ

Зі свого боку, командир окремої тактичної групи аеророзвідки "SARG Птахи Мадяра" закликав не вірити ворожій пропаганді та не тиражувати повідомлення Міноборони РФ, оскільки за місто Соледар продовжуються бої. Командувач показав відео, зняте на околиці міста.

За його словами, ЗСУ, навпаки, змусили ворога відступити значними силами, хоча росіяни продовжують спроби штурму міста. Все це знімається та документується. Він також закликав не розповсюджувати хвилю деморалізації.

Нагадаємо, що Сили спецоперацій показали штурм позицій військ РФ від першої особи. Оператори виявили ворожі наглядові пункти та кулеметний розрахунок. Бійці вирішили вдарити по позиції ворога.

Раніше Фокус повідомляв, що журналісти NYT розкрили причини передачі Україні західних танків та інших озброєнь: ЗС РФ готує новий наступ.