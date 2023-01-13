CNN міг опублікувати повідомлення із Соледара від фейкового бійця ЗСУ (фото)

Оприлюднені телеканалом відомості від військовослужбовця, який нібито перебуває на Бахмутському напрямку, схожі на зведення "Групи Вагнера", яке стверджувало, що Соледар повністю перебуває під контролем російської армії.

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Американський телеканал CNN міг опублікувати серію повідомлень із Соледара від фейкового українського військовослужбовця. Фокус у своєму матеріалі демонструє нестиковки в інформації журналістів, яку неодноразово спростували командування Сил оборони України.

Йдеться про дві публікації телеканалу CNN від 10 та 11 січня, в яких публікувалися коментарі нібито українського військовослужбовця, який бере участь в обороні Соледара.

У матеріалах ЗМІ говорилося, що ситуація у прифронтовому місті для Збройних сил України є критичною, а "командування кинуло бійців на передовій". Як з'ясувалося, публікації CNN не відповідали офіційній інформації Генерального штабу ЗСУ та могли бути вкиданням від пропагандистських росЗМІ.

[ + – ] CNN опублікував інформацію із Соледара від "анонімного українського військовослужбовця" [ + – ] CNN опублікував інформацію із Соледара від "анонімного українського військовослужбовця"

Водночас телеканал оприлюднив репортаж від власних кореспондентів, які побували на Бахмутському напрямку. Журналісти зазначили, що не бачили жодних ознак відступу підрозділів Сил оборони України із Соледара. Ба більше, як зазначили кореспонденти у своєму репортажі, голова цивільної адміністрації Соледарського району прибув на небезпечну ділянку фронту, щоб роздати гуманітарні ящики місцевим жителям.

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"Ми тримаємося до останнього": ситуація з обороною Соледара є критичною для ЗСУ, — ЗМІ

"Ми приблизно за сім кілометрів від місця, де вирує ця битва. Ви можете чути артилерію — більша частина її йде в бік Соледара. За кілька кілометрів від лінії фронту українські війська зберігали спокій, виконуючи свої обов'язки з технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення, без будь-яких ознак неминучого відступу чи відходу", — йшлося у репортажі власних кореспондентів CNN.

Крім цього, повідомлення від "бійця 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ", які публікувалися телеканалом, схожі на зведення "Групи Вагнера", яке стверджувало, що Соледар повністю перебуває під контролем російської армії.

[ + – ] Інформація CNN про захоплення Соледара схожа на зведення, яке раніше опублікувала "Група Вагнера"

Напередодні, 12 січня, спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий анонсував, що найближчим часом Генеральний штаб ЗСУ ухвалить рішення про те, що українським військовослужбовцям робити із Соледаром. За словами офіцера, командування зараз проробляють сценарії збереження особового складу та заподіяння максимальної шкоди ЗС РФ.

На день раніше важку ситуацію в Соледарі та Бахмуті також прокоментував президент Володимир Зеленський. Глава держави запевнив, що Сили оборони України контролюють обидва населені пункти і пообіцяв прискорити підвезення боєприпасів на передову.