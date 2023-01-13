CNN мог опубликовать сообщения из Соледара от фейкового бойца ВСУ (фото)

Обнародованные телеканалом сведения от военнослужащего, который якобы находится на Бахмутском направлении, похожи на сводку "Группы Вагнера", утверждавшей, что Соледар полностью находится под контролем российской армии.

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Американский телеканал CNN мог опубликовать серию сообщений из Соледара от фейкового украинского военнослужащего. Фокус в своем материале демонстрирует нестыковки в информации журналистов, которая неоднократно была опровергнута командованием Сил обороны Украины.

Речь идет о двух публикациях телеканала CNN от 10 и 11 января, в которых публиковались комментарии якобы украинского военнослужащего, участвующего в обороне Соледара.

В материиалах СМИ говорилось, что ситуация в прифронтовом городе для Вооруженных сил Украины является критической, а "командование бросило бойцов на передовой". Как оказалось, публикации CNN не соответствовали официальной информации Генерального штаба ВСУ и могли быть вбросом от пропагандистских росСМИ.

[ + – ] CNN опубликовал информацию из Соледара от "анонимного украинского военнослужащего" [ + – ] CNN опубликовал информацию из Соледара от "анонимного украинского военнослужащего"

Одновременно с этими сообщениями телеканал обнародовал репортаж от собственных корреспондентов, побывавших на Бахмутском направлении. Журналисты отметили, что не видели никаких признаков отступления подразделений Сил обороны Украины из Соледара. Более того, как отметили корреспонденты в своем репортаже, глава гражданской администрации Соледарского района прибыл на опасный участок фронта, чтобы раздать гуманитарные ящики местным жителям.

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"Мы держимся до последнего": ситуация с обороной Соледара критическая для ВСУ, — СМИ

"Мы примерно в семи километрах от места, где бушует эта битва. Вы можете слышать артиллерию — большая часть ее уходит в сторону Соледара. В нескольких километрах от линии фронта украинские войска сохраняли спокойствие, выполняя свои обязанности по техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению, без каких-либо признаков неминуемого отступления или отхода", — говорилось в репортаже собственных корреспондентов CNN.

Помимо этого, сообщения от "бойца 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ", которые публиковались телеканалом, похожи на сводку "Группы Вагнера", утверждавшей, что Соледар полностью находится под контролем российской армии.

[ + – ] Информация CNN о захвате Соледара похожа на сводку, которую ранее опубликовала "Группа Вагнера"

Днем ранее, 12 января, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый анонсировал, что в ближайшее время Генеральный штаб ВСУ примет решение о том, что украинским военнослужащим делать с Соледаром. По словам офицера, командование сейчас прорабатывают сценарии сохранения личного состава и нанесения максимального урона ВС РФ.

Днем ранее тяжелую ситуацию в Соледаре и Бахмуте также прокомментировал президент Владимир Зеленский. Глава государства заверил, что Силы обороны Украины контролируют оба населенных пункта и пообещал ускорить подвоз боеприпасов на передовую.