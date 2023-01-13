Сили спецоперацій показали штурм позицій ЗС РФ від першої особи (відео)

Оператори в процесі спецоперації виявили ворожі пункти спостереження і кулеметний розрахунок. Бійці вирішили знищити позицію ворога.

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Група бійців Сил спеціальних операцій виявила та знищила ворожі наглядові пункти під час виконання однієї з місій. Про це повідомляє пресслужба ССО.

Українські військові виявили приблизно десять російських окупантів, кулеметний розрахунок, а також облаштовані пункти спостереження ЗС РФ. Оператори ССО ухвалили рішення скористатися раптовістю й атакували ворога.

У складі групи був снайпер, кулеметники та боєць з ручним гранатометом. Снайпер пострілом ліквідував спостерігача кулеметного розрахунку. Бійці ССО з кулеметами знищили ворожий розрахунок, після чого атакували живу силу противника. З ручного гранатомета військові розстріляли бліндаж із російськими солдатами.

Після раптового вогневого ураження ворога група українських операторів здійснила відхід.

Нагадаємо, 11 січня Сили спецоперацій підтвердили знищення бази ЗС РФ у Мелітополі. Вибух стався на території заводу "Гідромаш", де окупанти облаштували склад боєприпасів.

10 січня Командування ССО показало кадри штурму російського укріпрайону армії РФ в районі Бахмута. П'ятеро бійців ліквідували 13 та захопили в полон 5 окупантів.