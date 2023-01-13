"Вагнерівці" потрапили у пастку в Соледарі, – боєць ЗСУ (відео)

Обидві сторони, за словами українського військового Петра "Стоуна" Волощенка, зав'язли у вуличних боях. Окупанти люблять робити прощальне селфі у місті — сфотографуватися та загинути.

Related video

Місто Соледар Донецької області, за яке йдуть запеклі бої, до вечора 13 січня не під контролем жодної зі сторін. Про це у прямому ефірі телеканалу Freedom сказав боєць ЗСУ Петро "Стоун" Волощенко.

"Місто не перебуває під контролем будь-яких ПВК або російських угруповань. Там ідуть міські бої, в яких зав'язли обидві сторони. Переваги на будь-якій стороні немає", — описав він обстановку.

Українські військові добре координують роботу льотчиків із артилерією та західною високоточною зброєю.

[ + – ] За словами "Стоуна", російські найманці захопили якусь частину Соледара

"Вони (ЗС РФ) заходять, фотографуються. Це ми називаємо прощальним селфі. І після цього вони вмирають. І так відбувається регулярно. Дуже вони зачастили з цими фотографіями", — поінформував Волощенко.

Російські найманці захопили якусь частину Соледара, але ця частина під постійним наглядом аеророзвідки ЗСУ. Українські військові координують точкові удари за місцем скупчення супротивника, продовжив "Стоун".

"Угруповання Вагнера" потрапило в пастку, оскільки місто виявилося для них незручним — не можуть підвезти важку техніку і працюють далекою артилерією. Ідуть контрбатарейні та артдуелі, додав військовий.

Як тільки росіяни заходять малими групами та починають дислокацію, передаються координати та йде поразка. Міські бої за таких умов для ворога вкрай незручні.

ЗС РФ зазнають колосальних втрат у місті і найближчими днями нічого не вирішиться, каже він.

"Будинки переходять з одних рук до інших. На деяких ділянках ЗСУ йдуть у контратаку. Погода покращилася, стало тепліше, підтяглося підкріплення", — підсумував "Стоун".

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 13 січня повідомляв, що на Бахмутському напрямку тривають бої за Соледар.

Нагадаємо, що вранці 13 січня канал CNN повідомляв про перебування українських десантників із 77-ї та 46-ї бригад у районі Соледара. Їхній моральний дух високий.

Командир взводу 2-ї штурмової роти при 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу Роберт Бровді також спростовував дані росіян про захоплення Соледара.

Міноборони Росії 13 січня звітував про повне захоплення Соледара. За версією окупантів, місто повністю перейшло під їхній контроль увечері 12 січня.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак порівняв бої за Соледар із Верденською битвою, найкровопролитнішою битвою у Першій світовій війні.