Правда о Соледаре. Украинские войска с тяжелыми боями вынужденно покинули жилые районы города

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10 января наши войска под угрозой окружения и с тяжелыми боями вынужденно покинули жилые районы города. Судя по видео группы аэроразведки "Птицы Мадяра", обнародованной вчера, украинские войска ведут бои в промышленной зоне на окраине Соледара у рудника номер 7. Это группа промышленных зданий, которая включена в административные границы города, расположенная на расстоянии от жилых кварталов и является западной окраиной Соледара. Там, в районе западной окраины, теперь расположен фронт.

Бои в районе Соледара продолжаются, но впервые с июля россиянам удалось захватить почти весь украинский город. Это нужно честно признать и сделать честные выводы на всех уровнях.

Офис президента боится сообщать о потере Соледара, потому что Банковая хочет сообщать только хорошие новости и не хочет брать на себя ответственность за поражение. Но война — это не место рейтингов, в случае поражения нужно быстро делать выводы и вносить изменения.

Да, надо сказать правду — Соледар это поражение. И оно требует выводов: относительно честного и объективного информирования об обстановке, организации войск, управления, назначений и замен командного состава, своевременной ротации войск, своевременного усиления резервами атакованных участков, отбора и боевой подготовки, решения проблем "ограниченно годных", поощрения и продвижение боевых лидеров на всех уровнях, тактической разведки, обеспечения боеприпасами, качества обязательной подготовки, своевременного реагирования, инженерного оборудования рубежей обороны и тыловых рубежей, построения плотных боевых порядков и своевременного направления резервов и так далее.

Мы пропустили удар, и ответственность высшего руководства — не замалчивать и успокаивать, а принимать адекватные решения по обстановке. Потому что потеря Соледара — это, в том числе, действия и бездействие Ставки Верховного Главнокомандующего, которая не смогла вовремя среагировать по многим причинам. Если командование сделает объективные, а не удобные для кого-то выводы, уроки Соледара сделают нас сильнее. Чтобы побеждать, спрашивать в первую очередь нужно с командиров, а не с солдат.

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