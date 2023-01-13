У военных нет зарплат, забудьте! Почему гражданским нельзя считать деньги военнослужащих

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Разница состоит в том, что зарплата — это оплата работодателя рабочего времени сотрудника, которое работодатель использует для получения прибыли. Рабочее время нормировано, есть гарантии КзОТа. При этом Тт можешь уволиться, можешь плохо выполнять свою работу, можешь вообще ее не выполнять. А если ты ФОП, то гарантий немного меньше, зато свободы больше. Еще раз: свободы.

У военнослужащего есть миллион ограничений в правах. Он обязан где-то находиться, нести дополнительные 100500 ответственностей, не иметь возможность работать, подрабатывать, заниматься бизнесом. То есть чисто в деньгах, ответственности и образе жизни разница прям существенна. На рисках для жизни или "будущих" рисках для жизни у тех, кто готовится к ротации, выполняет другие задачи и так далее, я даже не вижу смысла акцентировать внимание.

Поэтому мерить деньгами свободу и право распоряжаться своей жизнью — это очень скользкая дорожка. Люди, которые способны мыслить в таких категориях — это как раз те, для которых "Крым — бутерброд, если цена норм" и "расскажу, где позиции ВСУ, а вы только в мой ларек с шаурмой не стреляйте". Таких можно сразу эшелонами сдавать контрразведке.

Правда, в том, что ВСУ платят страшную цену за независимость Украины. И если заработная плата может мотивировать кого-либо присоединиться к ВСУ, то ок.

Как дальше распоряжаться этими людьми, как их набирать, командовать — это другая история.

Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" государство гарантирует военнослужащим достаточное материальное, денежное и другие виды обеспечения в объеме, отвечающем условиям военной службы, стимулирует закрепление квалифицированных военных кадров.

Война — это надолго. И пока Россия не развалится (да и потом тоже), Украина должна иметь мотивированное, мощное, профессиональное войско. Поэтому даже после победы наша задача как государства содержать достаточную армию, чтобы за месяц из 120-ки по Кремлю гатить. РФ не понимает ничего кроме силы и никогда не поймет.

Так что вопрос не в том, как будут жить военные после войны, когда демобилизуются. Вопрос в том, как нам быстро построить экономику, способную содержать мотивированное, мощное и профессиональное войско, соответствующим образом его обеспечивать, обучать, строить и развивать оборонно-промышленный комплекс и дальше по списку.

Доклад закончил.

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