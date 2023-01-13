У військових немає зарплат! Чому цивільним не можна рахувати гроші військовослужбовців

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Різниця полягає в тому, що зарплата — це оплата роботодавцем робочого часу працівника, який роботодавець використовує для отримання прибутку. Робочий час нормований, є гарантії КзОТу. Водночас ти можеш звільнитись, можеш погано виконувати свою роботу, можеш взагалі її не виконувати. А якщо ти ФОП, то гарантій трохи менше, проте свободи більше. Ще раз. Свободи.

Військовослужбовець має мільйон обмежень у правах. Він повинен десь знаходитися, нести додаткові 100 500 відповідальностей, не мати можливості працювати, підробляти, займатися бізнесом. Тобто суто в грошах, відповідальності та способі життя різниця прям істотна. Про ризики для життя, або "майбутні" ризики для життя у тих, хто готується до ротації, виконує інші завдання і так далі я навіть не бачу сенсу наголошувати.

Тому міряти грошима свободу та право розпоряджатися своїм життям — це дуже слизька стежка. Люди, які здатні мислити в таких категоріях, — це саме ті, для яких "Крим — бутерброд, якщо ціна норм" і "розкажу де позиції ЗСУ, а ви в мій ларьок з шавухою не стріляйте". Таких можна одразу ешелонами здавати контррозвідці.

Правда полягає в тому, що ЗСУ платять страшну ціну за незалежність України. І якщо заробітня плата може мотивувати когось доєднатись до ЗСУ, то ок.

Як далі розпоряджатися цими людьми, як їх набирати, командувати — це інша історія.

Законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.

Війна — це надовго. І доки Росія не розвалиться (та й потім теж), Україна повинна мати вмотивоване, потужне, професійне військо. Тому навіть після перемоги наше завдання як держави утримувати достатню армію, щоб за місяць зі 120 по Кремлю гатити. РФ не розуміє нічого крім сили й ніколи не зрозуміє.

Отже, питання не в тому, як житимуть військові після війни, коли демобілізуються. Питання в тому, як нам швидко побудувати економіку, здатну містити мотивоване, потужне та професійне військо, відповідним чином його забезпечувати, навчати, будувати та розвивати оборонно-промисловий комплекс і далі за списком.

Доповідь закінчив.

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