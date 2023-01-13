Если зарплата неофициальная. Обязаны ли банки раскрывать налоговой информацию о счетах украинцев

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Каждый банк должен хранить банковскую тайну, включающую информацию о поступлении средств на счета. Раскрытие последней возможно в случаях и объемах, определенных законодательством.

Например, налоговые органы по запросу могут получить у банка информацию о наличии счета у физического лица. В других случаях для раскрытия информации необходимо решение суда. На этом также акцентирует внимание Национальный банк Украины в письме от 09.11.2021 № 18-0005/105354 — информация об остатке средств на счетах, операциях списания со счетов и/или зачислении на счета и назначении платежей по таким счетам отсутствует среди перечня банковской тайны, которая раскрывается банками по запросу налогового органа.

Информация об остатках на счетах физлица и о движении средств на нем банк может передать налоговой только при наличии соответствующего судебного решения

Необходимость получения информации о состоянии банковского счета физического лица может возникнуть при установлении налоговым органом факта осуществления предпринимательской деятельности или при наличии оснований считать, что физическим лицом нарушено налоговое законодательство. Тем не менее, до момента обращения в суд с заявлением о раскрытии банковской тайны налоговый орган должен принять надлежащие меры по сбору и проверке информации в соответствии с налоговым законодательством.

Исключение могут быть обоснованы отсылкой заявителя на невозможность совершения им действий в соответствии со способами реагирования, предусмотренными законодательством. В частности, это могут быть отсылки с подтверждениями о том, что лицо, в отношении которого требуется раскрытие банковской тайны, не находится по месту своей регистрации; подтверждена невозможность вручения уведомления с копией приказа о проведении проверки и т.п.

В случае, когда человек получает неофициальную зарплату на свой счет, налоговые риски существуют для работодателя, как налогового агента работника. Налоговым законодательством четко предусмотрены обязанности работодателя по начислению и уплате ЕСВ, НДФЛ, а также военного сбора. В то же время, у физического лица не возникает обязанность по представлению налоговой декларации и уплаты налогов в случае получения средств от налогового агента.

[ + – ] Обязанность по начислению и уплате ЕСВ, НДФЛ, а также военного сбора – на работодателе Фото: USA Today

Каждый банк имеет внутренние процедуры проведения финансового мониторинга и использует риск-ориентированный подход к каждому клиенту. Поэтому проверка источников происхождения средств клиента может отличаться в зависимости от банковского учреждения, рисковости клиента и осуществляемых им операций.

При совершении сделок на сумму 400 тысяч гривен и более банк может запрашивать документы о подтверждении источников происхождения средств

Банк формирует профиль своего клиента (возраст, социальное положение, сфера деятельности, размер доходов, использование банковских услуг, ведение коммуникации с банком и т.п.). Вместе с тем, проверка источников происхождения средств клиента может отличаться в зависимости от банка и применяемых им внутренних критериев рисковости клиента.

По общему правилу, при совершении сделок на сумму 400 тысяч гривен и более банк может запрашивать документы о подтверждении источников происхождения средств. До момента их предоставления банк может "заморозить" эти средства. На практике бывают случаи, когда сумма средств пополнения счета физическим лицом составляла менее 400 тысяч гривен, но банк просил клиента предоставить подтверждающие документы. В случае "замораживания" средств главное — не паниковать. Необходимо подготовить пояснения и документы.