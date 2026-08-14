Гуляйполе не освобождено: о чем молчит доклад Драпатого

О докладе нового главнокомандующего М. Драпатого о результатах контрнаступления под Запорожьем.

Существует риск, что никаких реальных изменений в Силах обороны осуществить не удастся, если будет продолжаться подмена понятий, преувеличение реальных результатов и замалчивание проблем.

Сообщается об успешном контрнаступлении, освобождении 26 населенных пунктов, освобождении и восстановлении контроля над 745 квадратными километрами, в частности, 15 квадратных километров освобождено за последнюю неделю группировкой ДШВ в составе 4 бригад ДШВ и 2 штурмовых полков.

Если пообщаться с теми, кто ведет там боевые действия на этом направлении, то реальная ситуация имеет некоторые существенные отличия и требует совершенно иных акцентов.

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В конце 2025 года из-за того, что мы не успели своевременно ввести резервы, противник захватил важный узел коммуникаций на подступах к Запорожью — город Гуляйполе.

Группировка ДШВ совместно с группировками Сухопутных войск и штурмовыми полками резерва главнокомандующего была сосредоточена с целью остановить российское наступление и отбить утраченные позиции. В контратаках участвовали не только 4 бригады ДШВ, но и подчиненные ему 2 штурмовых полка — значительно большую полосу, чем ДШВ, удерживают и выполняют задачи на этом направлении целых два армейских корпуса и многочисленные бригады сухопутных войск, в том числе 5-й и 92-й штурмовые и 425-й и 225-й штурмовые полки резерва главнокомандующего.

В результате эффективных действий наших войск российское наступление в тяжелых встречных боях было остановлено, противник понес тяжелые потери, фронт стабилизировался. Но отбить Гуляйполе, которое, очевидно, было одной из целей операции, не удалось. К сожалению.

Украина потеряла несколько сотен квадратных километров. Но часть утраченных территорий удалось отбить. Если использовать термин "освобождено", то, по словам некоторых наших осведомленных военных, это составляет до 150 квадратных километров. Все остальное следует учитывать как "восстановлен контроль", а в отношении некоторых участков корректно использовать формулировку "восстановлен частичный контроль". И следует различать эти понятия.

Также обращает на себя внимание тот факт, что все эти 26 населенных пунктов были отбиты еще в период пребывания на посту главнокомандующего А. Сирского в феврале-июне этого года. Но Сырский почему-то не делал никаких заявлений об этих успехах. Почему? Потому что российское командование на оперативном и стратегическом уровне не располагает полной информацией о реальной обстановке. Сражение продолжается, враг наступает, операция далека от завершения, и Сырский не счел целесообразным объявлять о результатах незавершенных действий.

Ситуация на фронте сейчас крайне тяжелая — враг находится на окраинах Славянска, Дружковки, Доброполья, захватил большую часть Константиновки, ситуация в районе Запорожья и Сум остается очень напряженной. Нам всем нужно не самоуспокоение, а наоборот — четкое определение угроз и вызовов. Ведь только объективное признание реальности позволит определить пути к разгрому врага.

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