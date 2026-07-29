"Заградительные отряды" под Гуляйполем: в 225-м ОШП объяснили, что произошло в 2025 году

Заградительные отряды 225 ОШП — это слухи, не соответствующие действительности, заявило командование полка. Речь шла о сообщениях в сети о якобы обстреле своих под Гуляйполем в 2025 году, когда целая бригада ВСУ покинула фронт. В 225 ОШП заверили, что произошло недоразумение и "френдли-файер" не было. Что произошло на Гуляйпольском направлении и почему говорят о выстрелах по своим?

Заявление штурмового полка о заградительных отрядах 225 ОШП появилось днём 29 июля, и в нём комментируется предполагаемое расследование, которое ещё не появилось в сети. Отмечается, что 225 ОШП перебросили под Гуляйполе после того, как подразделение ТрО, удерживавшее позиции, перестало выполнять приказы командования. Штурмовики прибыли на участок фронта, на котором из-за самовольного отступления 102-й бригады ТрО утратили 300 кв. км территории. 225 ОШП сообщил, что 781 военнослужащий покинул позиции, и им пришлось решать проблему с оголенным участком фронта и с толпой солдат, ушедших с линии боевого столкновения. Заявления о том, что в 225 ОШП стреляли по своим, не соответствуют действительности, отмечается в пояснении.

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Заградительные отряды 225 ОШП — подробности

Пресс-служба подразделения привела краткое описание событий, произошедших под Гуляйполем, опровергнув утверждение о том, что 225 ОШП вела огонь по отступающим бойцам.

Когда штурмовой полк перебросили из Курской области, он оказался на участке фронта, за который отвечали бригады Теробороны. 225-й ОШП сообщил об отступлении 102-й бригады. Была потеряна территория площадью 300 кв. км, а также 20 командно-наблюдательных пунктов и несколько десятков ротных и взводных опорных пунктов. Именно тогда в сети появились видео с батальонного командного пункта 108-й бригады в центре Гуляйполя: россияне захватили объект и получили уцелевшие военные карты. Пехота Теробороны осталась без связи и приняла решение отступать. "Фактически 781 военнослужащий Теробороны самовольно покинул позиции. Практически вся бригада отошла с линии боевого столкновения", — отмечается в пояснении полка. В тот момент, когда началось бегство 102-й бригады, на позиции вошли бойцы 225-го ОШП. Они видели, что навстречу, с российской стороны, идут люди в военной форме, при этом ранее поступала информация, что противник действительно выдавал себя за солдат ВСУ. В такой ситуации штурмовики действовали в соответствии с уставом — сначала призывали их остановиться, а затем "задерживали и разоружали". В пояснении не указано, стреляли ли в сторону людей, которые шли навстречу с российской стороны. Кроме того, не уточнили, угрожали ли в 225 ОШП расстрелом за отступление. В ходе операции полк поддерживал связь в ручном режиме с командованием и омбудсменом Ольгой Решетиловой, чтобы наладить связь с командирами и бойцами 102-й бригады.

"Ни один военнослужащий ТрО не пострадал в результате так называемого friendly fire. Поэтому любые заявления относительно заградительных отрядов не соответствуют действительности", — говорится в заявлении 255-го штурмового полка.

Скандал в ВСУ — 225-й полк о событиях под Гуляйполем в 2025 году Фото: Скриншот

Скандал в ВСУ — 225-й полк о "заградительных отрядах" под Гуляйполем в 2025 году Фото: Скриншот

Скандал в ВСУ — деятельность 225 ОШП в Гуляйполе

Отметим, что Фокус писал о скандале в ВСУ, связанном с боями под Гуляйполем осенью и зимой 2025 года. В то время в сети сообщали о возможном обстреле военных и действительно подозревали, что существуют заградительные отряды 225 ОШП. Сначала появились заявления родственников военнослужащих, которые говорили, что потеряли связь с членами семьи и что бойцы 225 ОШП вели огонь по военным 102-й бригады. Тем временем бойцы ВСУ рассказали СМИ, что оказались в сложной ситуации на фронте, когда им с трудом доставляли продовольствие и боеприпасы. Также поступала информация о возможных заградительных отрядах под Гуляйполем. Впоследствии россияне опубликовали кадры из Гуляйполя, где они захватили командный пункт с целыми картами и компьютерами.

Напоминаем, что летом 2026 года стало известно о скандале в 155-й бригаде Теробороны, причастной к похищению людей.