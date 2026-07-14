Лично отдал приказ и распределил роли: суд избрал меру пресечения для комбрига 155-й бригады (видео)

14 июля в Рокитнянском районном суде Киевской области бывший командир 155-й бригады Станислав Лучанов заявил, что не приказывал подчиненным похищать и убивать братьев Мосейчуков. Между тем прокуроры рассказали о спланированных действиях и просят задержать фигуранта на 60 суток без права освобождения под залог. Какое решение принял суд в отношении меры пресечения для Лучанова?

Экскомбриг заявил в зале суда, что на момент совершения преступления находился в отпуске и поэтому не мог отдавать приказы подчиненным, как видно на видео, опубликованном в Telegram-канале "РБК-Украина". Согласно данным следствия, события развивались несколько иначе. В частности, существовал список военных, которые должны были отправиться к будущим жертвам, и у каждого была своя роль во время нападения. Были названы имена фигурантов из списка: речь шла о "Дмитруке, Зайце, Перцуле, Артамонове, Шурке, Микитенко, Козаке и Коломийце". Прокурор заявил, что комбриг "в дальнейшем руководил подготовкой и совершением этого уголовного преступления".

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На видео из зала суда прозвучали другие подробности правонарушения, в совершении которого подозревают Лучанова. Выяснилось, что преступление планировалось во второй половине июня 2026 года: точная дата пока неизвестна. После распределения инструкций и ролей группа военных приступила к выполнению приказа фигуранта. Среди прочего, согласно данным прокурора, жертв вывезли на полигон воинской части А5001 под Полтавой, и один из подозреваемых выстрелил из автомата в ногу Роману Мосийчуку. Прокурор объявил о подозрении в совершении преступления по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 27 и ст. 146.

В свою очередь подозреваемый заявил, что не считает себя виновным, но готов сотрудничать со следствием и находиться в СИЗО 60 суток.

"С подозрением я не согласен. Я готов сотрудничать со следователями, я согласен с их ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей на время, пока мы будем выяснять, какие из собранных ими фактов, большинство из которых не соответствуют действительности, действительно имеют место. Я готов сотрудничать, находясь под арестом в течение этих 60 дней", — сказал он.

Представители обвинения объяснили, почему требуют меры пресечения в виде 60 суток без права освобождения под залог. Приводится аргумент, что фигурант уже самовольно покидал часть, может повторить такие действия и оказать влияние на свидетелей. Между тем речь идет о возможном наказании — 15 лет тюрьмы, пояснили обвинители.

Суд заслушал аргументы прокуратуры и адвоката, личное выступление Лучанова и огласил решение: избрать в отношении комбрига меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО сроком на 60 суток без права освобождения под залог.

Скандал со 155-й бригадой — подробности

Отметим, что "Фокус" писал о скандале в 155-й бригаде, о котором стало известно в начале июля 2026 года. СМИ сообщили о возможном преступлении военнослужащих этого подразделения. Подозревается, что они похитили двух братьев, Романа и Максима Мосейчуков, и, вероятно, убили их, закопав тела на территории учебного центра 155-й бригады в Полтавской области. Группу из 10 подозреваемых задержали, тем временем правоохранители возбудили уголовное дело по факту преступления. 13 июля стало известно о задержании Лучанова: комбрига нашли в Киеве и отправили в СИЗО. Между тем СМИ выяснили, в чём заключается возможный мотив похищения двух человек: речь шла о том, что они шумели, ездя на мотоцикле, не обращали внимания на жалобы жены Лучанова, и их из-за этого могли захотеть "проучить". Кроме того, представители бригады, которые приехали в село Калиновку под Киевом, где жила семья комбрига, имели при себе целый список людей, чтобы, вероятно, "разобраться".

Напоминаем, что утром 14 июля Лучанова доставили в зал суда: СМИ обнародовали первые заявления фигуранта.