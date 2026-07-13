Задержания в 155-й бригаде: двух гражданских убили из-за оскорбления жены комбрига, — полиция

В Киеве задержали бывшего командира бригады по делу о похищении и жестоком убийстве двух братьев. В целом подозреваемыми в совершении преступления являются военнослужащие.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Братья перестали выходить на связь в начале июля. 3 июля в полицию Киевской области поступило сообщение об их исчезновении, после чего правоохранители начали поиски.

В доме пропавших полицейские обнаружили поврежденное оборудование видеонаблюдения, следы выстрелов и другие вещественные доказательства. Следователи изучили записи с десятков камер, маршруты автомобилей и установили транспортные средства, которыми пользовались фигуранты.

По данным следствия, накануне один из братьев поссорился с местной жительницей из-за громкой музыки и езды на мотоциклах. На замечание мужчины ответили ей нецензурной бранью.

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Впоследствии муж этой женщины, который является военнослужащим, потребовал от братьев извинений, но они отказались. Следствие полагает, что после этого он решил отомстить и привлек к своему плану других военных.

Подозреваемые с оружием проникли на территорию дома братьев, силой затолкали их в автомобиль и вывезли в другую область. Мужчин долгое время незаконно удерживали, а затем убили.

9 июля правоохранители обнаружили тела братьев, закопанные в лесополосе в Полтавской области. На их телах были обнаружены многочисленные огнестрельные ранения.

В ходе расследования полицейские задержали военнослужащего, которому было предъявлено подозрение в убийстве двух человек. Во время следственного эксперимента именно он указал место, где были спрятаны тела.

В ходе спецопераций правоохранители задержали девять военнослужащих. Восьми участникам организованной группы было предъявлено подозрение в незаконном лишении свободы и похищении людей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Еще одному фигуранту сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух человек. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Подозреваемые взяты под стражу.

13 июля в Подольском районе Киева оперативники полиции Киевской области при поддержке КОРД задержали бывшего командира бригады. Ему также было предъявлено подозрение.

Бывшему командиру грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается.

Дело 155-й бригады ВСУ: что известно

11 июля стало известно, что командир 155-й бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы после задержания военнослужащих из его подразделения. Их подозревают в похищении двух гражданских лиц из Киевской области.

Позже Лучанову и его подчинённым были предъявлены подозрения. Правоохранительные органы расследуют дело о незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух мужчин.

В Военной службе правопорядка ВСУ заявили, что командир 155-й бригады объявлен в розыск. По данным СМИ, он скрылся после задержания своих подчиненных.

Перед исчезновением братьев Романа и Максима Мосейчуков в селе Калиновка над их домом неоднократно видели неизвестный дрон. Жители села также сообщали о людях, которые приезжали со списком местных жителей и искали владельцев мотоциклов.

В ночь на 28 июня братьев похитили и доставили в Полтавскую область, где базируется 155-я бригада. Следствие установило, что мужчин убили, а их тела закопали в землю. Восемь подозреваемых поместили под стражу на два месяца.

В ходе судебных заседаний военные утверждали, что действовали по приказу руководства бригады, но конкретных фамилий не называли. После задержания подчинённых Лучанов самовольно покинул место службы, из-за чего его разыскивали.