Командира 155-й бригады Станислава Лучанова задержали в Киеве, — СМИ

В Киеве задержали командира 155-й бригады Станислава Лучанова. Бойцов его подразделения подозревают в убийстве братьев в Киевской области.

Об этом сообщил "Цензор.НЕТ" со ссылкой на подтверждение Офиса генерального прокурора.

По данным издания, Лучанова задержали в Киеве. Других подробностей об обстоятельствах задержания пока не сообщается.

Известно, что комбриг передвигался на автомобиле вместе с адвокатом.

Обновлено: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко доложил ему о задержании еще одного фигуранта дела об убийстве братьев Мосейчуков в Калиновке.

По словам президента, в общей сложности уже задержаны 10 человек. Среди них — военнослужащие и бывший командир 155-й бригады.

"Все, что они делали, будет тщательно проверено. Установить всю правду и привлечь к ответственности всех виновных — это необходимость для всей страны", — заявил Зеленский.

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Президент также сообщил, что глава Киевской области и начальник областной полиции пообщались с жителями Калиновки. По его словам, все обещания, данные местным жителям во время встречи, должны быть выполнены в полном объеме.

Задержание 10-го подозреваемого в убийстве двух братьев в Киевской области Фото: Национальная полиция

Скандал в 155-й бригаде ВСУ

11 июля командир 155-й бригады Станислав Лучанов ушел в самоотстранение после задержания его подчиненных. Бойцов подозревают в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Впоследствии Лучанову и его подчинённым было предъявлено подозрение. Дело расследуется по фактам незаконного лишения свободы и умышленного убийства.

В Военной службе правопорядка ВСУ сообщили о розыске командира 155-й бригады. По данным СМИ, Лучанов исчез после задержания военнослужащих из его подразделения.

Напомним, что перед похищением братьев Романа и Максима Мосейчуков в Калиновке Киевской области над их домом регулярно замечали неизвестный дрон. Местные жители также рассказывали о людях, которые приезжали в село со списком жителей и разыскивали владельцев мотоциклов.

В ночь на 28 июня братьев похитили и вывезли в Полтавскую область, где базируется 155-я бригада. По данным следствия, мужчин убили, а их тела закопали. Восемь фигурантов дела поместили под стражу на два месяца.

Военные в ходе судебных заседаний заявляли, что выполняли приказ руководства бригады, однако фамилий не называли. Станислав Лучанов после задержания подчиненных самовольно покинул место службы и находился в розыске.