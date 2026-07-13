Комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова затримали у Києві, — ЗМІ

У Києві затримали командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Бійців його підрозділу підозрюють у вбивстві братів на Київщині.

Про це повідомив "Цензор.НЕТ" із посиланням на підтвердження Офісу генерального прокурора.

За даними видання, Лучанова затримали у Києві. Інших подробиць щодо обставин затримання наразі не повідомляють.

Відомо, що комбриг пересувався автомобілем разом з адвокатом.

Оновлено: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів йому про затримання ще одного фігуранта справи щодо вбивства братів Мосейчуків у Калинівці.

За словами президента, загалом уже затримали 10 осіб. Серед них — військовослужбовці та колишній командир 155-ї бригади.

"Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних — це потреба всієї країни", — заявив Зеленський.

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Президент також повідомив, що керівник Київщини та начальник обласної поліції поспілкувалися з громадою Калинівки. За його словами, усі обіцянки, які дали місцевим жителям під час зустрічі, мають виконати в повному обсязі.

Затримання 10-го підозрюваного у вбивстві двох братів на Київщині Фото: Національна поліція

Скандал у 155-й бригаді ЗСУ

11 липня командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов пішов у СЗЧ після затримання його підлеглих. Бійців підозрюють у викраденні двох цивільних чоловіків із Київщини.

Згодом Лучанову та його підлеглим повідомили про підозру. Справу розслідують за фактами незаконного позбавлення волі та умисного вбивства.

У Військовій службі правопорядку ЗСУ повідомили про розшук командира 155-ї бригади. За даними ЗМІ, Лучанов зник після затримання військових із його підрозділу.

Нагадаємо, перед викраденням братів Романа та Максима Мосейчуків у Калинівці на Київщині над їхнім будинком регулярно помічали невідомий дрон. Місцеві також розповідали про людей, які приїжджали до села зі списком жителів і розшукували власників мотоциклів.

У ніч проти 28 червня братів викрали та вивезли на Полтавщину, де базується 155-та бригада. За даними слідства, чоловіків убили, а їхні тіла закопали. Вісьмом фігурантам справи обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на два місяці.

Військові під час судових засідань заявляли, що виконували наказ керівництва бригади, однак прізвищ не називали. Станіслав Лучанов після затримання підлеглих самовільно залишив місце служби та перебував у розшуку.