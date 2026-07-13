За братами Мосейчуками перед викраденням стежив дрон: очевидці розповіли ЗМІ нові деталі

Перед викраденням братів Романа та Максима Мосейчуків у Калинівці на Київщині над їхнім будинком регулярно зависав невідомий дрон. Місцеві також розповіли про людей зі списком жителів, яких розшукували напередодні вбивства.

Про це, як пише ТСН.ua, повідомила журналістка hromadske Діана Буцко після спілкування з жителями Калинівки, розповівши про деталі на YouTube-каналі "Бутусов плюс".

За словами місцевих, за два дні до викрадення до села приїхали двоє людей, які згодом стали підозрюваними у справі. Вони мали список місцевих чоловіків, серед яких були й неповнолітні, та розшукували власників мотоциклів.

Жителі пов'язують це з тривалим конфліктом через шум мотоциклів. За їхніми словами, на нього скаржилася дружина колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова Дарина.

"Як кажуть місцеві, вона скаржилася Лучанову, і він вирішив втрутитися таким дуже-дуже жорстоким чином. Цей конфлікт тривав певний час", — розповіла Буцко.

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За даними журналістки, двоє чоловіків зайшли до одного з магазинів і почали розпитувати, де знайти людей зі списку. Продавчині вони представилися співробітниками Військової служби правопорядку. Коли жінка відмовилася надавати інформацію, їй пригрозили розмовою з неповнолітньою дитиною.

Напередодні викрадення над Калинівкою регулярно літав невстановлений дрон. Місцеві стверджують, що він зависав саме над будинком братів Мосейчуків.

У ніч проти 28 червня жителі села почули два постріли. За інформацією журналістки, семеро бійців 155-ї бригади увірвалися на подвір'я братів, натягнули їм на голови балаклави та двома автомобілями вивезли на Полтавщину, де базується бригада.

За даними слідства, там Романа та Максима вбили, а їхні тіла закопали. Після заяви про викрадення правоохоронці вистежили та затримали підозрюваних.

Вісьмом фігурантам уже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на два місяці. У справі як організатор також фігурує головний сержант 155-ї бригади Богдан Шурко. Під час судових засідань військові заявляли, що "виконували наказ керівництва бригади", однак прізвищ не назвали.

За даними Оперативного командування "Північ", Станіслав Лучанов перебуває у розшуку. Після затримання підлеглих він самовільно залишив місце служби.

Журналістка також розповіла, що родичі Мосейчуків дізналися про смерть братів із медіа. До цього вони знали лише про викрадення і самі звернулися до поліції після появи інформації про загибель чоловіків.

"Їх запросили на опізнання тіл, яке відбудеться 13 липня", — розповіла Буцко.

Максиму та Роману було 36 і 35 років. У них залишився молодший брат Сергій, якому 34 роки. За словами місцевих, саме він мав мотоцикл і був у списку, тоді як імен Максима та Романа там не було.

Батько братів захищав Україну та загинув у 2023 році. Максим також воював у складі Національної гвардії України, але після загибелі батька і погіршення стану матері звільнився зі служби.

Колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова та його підлеглих підозрюють у вбивстві двох цивільних на Київщині. Розслідування ведуть за статтями про умисне вбивство двох осіб та незаконне позбавлення волі.

Скандал у 155-й бригаді ЗСУ

11 липня командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби після затримання його підлеглих. Бійців підозрюють у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Згодом про підозру повідомили Лучанову та його підлеглим. Справу розслідують за фактами незаконного позбавлення волі та умисного вбивства.

У Військовій службі правопорядку ЗСУ повідомили, що Станіслава Лучанова розшукують. За даними ЗМІ, командир бригади зник після затримання військових із його підрозділу.