За братьями Мосейчуками перед похищением следил дрон: очевидцы рассказали СМИ новые подробности

Перед похищением братьев Романа и Максима Мосейчуков в Калиновке Киевской области над их домом регулярно зависал неизвестный дрон. Местные жители также рассказали о людях со списком жителей, которых разыскивали накануне убийства.

Об этом, как пишет ТСН.ua, сообщила журналистка hromadske Диана Буцко после общения с жителями Калиновки, рассказав о подробностях на YouTube-канале "Бутусов плюс".

По словам местных жителей, за два дня до похищения в село приехали двое людей, которые впоследствии стали подозреваемыми по этому делу. У них был список местных мужчин, среди которых были и несовершеннолетние, и они разыскивали владельцев мотоциклов.

Жители связывают это с затянувшимся конфликтом из-за шума мотоциклов. По их словам, на это жаловалась жена бывшего командира 155-й бригады Станислава Лучанова — Дарья.

"Как говорят местные жители, она пожаловалась Лучанову, и он решил вмешаться очень-очень жестоким образом. Этот конфликт длился некоторое время", — рассказала Буцко.

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По словам журналистки, двое мужчин зашли в один из магазинов и начали расспрашивать, где найти людей из списка. Продавщице они представились сотрудниками Военной службы правопорядка. Когда женщина отказалась предоставить информацию, ей пригрозили разговором с несовершеннолетним ребенком.

Накануне похищения над Калиновкой регулярно летал неустановленный дрон. Местные жители утверждают, что он зависал именно над домом братьев Мосейчуков.

В ночь на 28 июня жители села услышали два выстрела. По информации журналистки, семеро бойцов 155-й бригады ворвались во двор братьев, натянули им на головы балаклавы и на двух автомобилях вывезли в Полтавскую область, где базируется бригада.

По данным следствия, там Романа и Максима убили, а их тела закопали. После заявления о похищении правоохранители выследили и задержали подозреваемых.

В отношении восьми фигурантов уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. В деле в качестве организатора также фигурирует старший сержант 155-й бригады Богдан Шурко. Во время судебных заседаний военные заявляли, что "исполняли приказ руководства бригады", однако фамилий не назвали.

По данным Оперативного командования "Север", Станислав Лучанов находится в розыске. После задержания подчиненных он самовольно покинул место службы.

Журналистка также рассказала, что родственники Мосейчуков узнали о смерти братьев из СМИ. До этого они знали только о похищении и сами обратились в полицию после появления информации о гибели мужчин.

"Их пригласили на опознание тел, которое состоится 13 июля", — рассказала Буцко.

Максиму и Роману было 36 и 35 лет. У них остался младший брат Сергей, которому 34 года. По словам местных жителей, именно у него был мотоцикл и он числился в списке, тогда как имен Максима и Романа там не было.

Отец братьев защищал Украину и погиб в 2023 году. Максим также воевал в составе Национальной гвардии Украины, но после гибели отца и ухудшения состояния матери уволился со службы.

Бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова и его подчинённых подозревают в убийстве двух гражданских лиц в Киевской области. Расследование ведется по статьям об умышленном убийстве двух человек и незаконном лишении свободы.

Скандал в 155-й бригаде ВСУ

11 июля командир 155-й бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы после задержания его подчинённых. Бойцов подозревают в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Впоследствии о предъявлении подозрения сообщили Лучанову и его подчинённым. Дело расследуется по фактам незаконного лишения свободы и умышленного убийства.

В Военной службе правопорядка ВСУ сообщили, что Станислав Лучанов находится в розыске. По данным СМИ, командир бригады исчез после задержания военнослужащих из его подразделения.