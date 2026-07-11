Бойцов подозревают в похищении людей: комбриг 155-й бригады ушел в СОЧ

Командира 155-й механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как его бойцов задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на два источника в Силах обороны Украины и один — в правоохранительных органах.

Журналисты рассказали подробности дела: в ночь с 27 на 28 июня семеро человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области и увезли их в неизвестном направлении. Родные похищенных мужчин не знают, где они находятся сейчас.

В пресс-службе полиции Киевской области журналистам отказались давать какие-либо комментарии по поводу расследования.

Из собственных источников в правоохранительных органах СМИ стало известно, что полиция задержала девять бойцов бригады по подозрению в похищении людей. Среди задержанных — командир батальона 155-й бригады.

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Станислав Лучанов возглавил 155-ю отдельную механизированную бригаду в феврале 2026 года. До этого он занимал должность начальника штаба 425-го полка "Скала".

В мае в соцсетях появилось видео, на котором военнослужащий 155-й бригады избивал другого бойца — тот сидел на земле с завязанными за спиной руками. Лучанов отрицал свою причастность к инциденту и заявил, что осуждает избиение.

Исчезновение комбрига Станислава Лучанова — реакция командования

Оперативное командование "Север" подтвердило информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова и заверило, что лица, фигурирующие в расследовании, отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следователями.

Заявление ОК "Север" о розыске Лучанова Фото: Скриншот

"По факту указанного происшествия правоохранительными органами начаты следственные действия. Командование ОК "Север" оказывает правоохранителям всестороннюю поддержку и способствует максимальной прозрачности расследования. Все противоправные действия получат надлежащую правовую оценку. Виновные понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством", — отметили в ОК "Север" и подтвердили, что местонахождение командира в/ч А5001, самовольно покинувшего место службы, в настоящее время устанавливается".

При этом издание "Украинская правда" сообщает, что речь идет не только о похищении, но и об убийстве. Согласно информации, полученной от их источников, на почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить двух гражданских лиц: Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

В настоящее время ведется расследование по двум статьям: умышленное убийство и незаконное лишение свободы или похищение человека. Тела, которые, по предварительным данным, принадлежат потерпевшим, уже эксгумированы.

Напомним, это не первый скандал, связанный со 155-й бригадой. В 2025 году командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый инициировал дополнительную служебную проверку в 155-й отдельной механизированной бригаде после расследования СМИ о бизнесе на "боевых" выплатах.

Тогда же говорили о большом количестве военнослужащих из этой бригады, уходивших в СЗЧ.