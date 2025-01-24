Пошел в ВСУ и уехал за границу: почему 155 бригада отправила во Францию "уклонистов"

Бригада "Анны Киевской" отправила на обучение во Францию военнослужащих, которых ранее поймали на попытке незаконного пересечения границы во избежание мобилизации. Фокус узнал, как так случилось, что войско отправляет в ЕС бывших "уклонистов".

Related video

155 бригада ВСУ имени Анны Киевской известна тем, что в течение года ее бойцы массово уходили в СОЧ. Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян рассказала, что среди тех военных, которых отправили на обучение во Францию, были мужчины, которых ранее поймали на попытке незаконного пересечения границы для побега в ЕС и уклонения от службы в Украине.

Так ранее мужчины платили деньги третьим лицам за помощь в незаконном пересечении границы, однако были задержаны пограничниками. Их не привлекали к уголовной ответственности, а лишь назначали административный штраф.

"Если я не ошибаюсь, где-то 12 человек "уклонистов" попали в списки на обучение во Францию", — сказала Татьяна Сапьян.

Она отметила, что уже доказан факт их уклонения от службы, тогда как сейчас правоохранители устанавливают, каким образом работала схема со списками с "уклонистами" на обучение за границу. Сейчас эти бойцы находятся за границей, следствие работает над тем, чтобы их вернули на Родину.

155 бригада: почему на обучение за границу отправили "уклонистов"

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов сообщил Фокусу, что не было особого выбора в том, кого отправлять на обучение за границу из 155 бригады.

"Насколько мы уже знаем, 155 бригада комплектовалась со всей Украины, и ее надо было укомплектовать очень быстро. Поэтому туда загоняли всех, кто был под рукой, никто этого не проверял", — считает Жданов.

По его словам, сначала в Украине развалили систему мобилизации, возникла бусификация, которая не справляется с укомплектованием ВСУ, ведь на фронте катастрофически не хватает людей.

Более того, эксперт отметил, что то, что мужчины ранее пытались выехать за границу, не означает, что они пошли бы в СОЧ, когда их поставили в строй. Однако высшее военное руководство составило такие условия, при которых люди самовольно покинули часть.

Военный адвокат Олег Леонтьев отметил в разговоре с Фокусом, что если человека, который ранее пытался выехать за границу, чтобы избежать мобилизации, отправили на обучение в другую страну, значит командиру не было известно об этой ситуации.

Проблема мобилизации и быстрого укомплектования бригад

По мнению Олега Жданова, вся проблема в системе государственного уровня. Он считает, что ее решать стоит на уровне Верховного главнокомандующего. В частности, президент уже пытался провести ставку по ситуации в 155 бригаде.

"Насколько я понимаю, это типичная ситуация для последних вновь созданных бригад 150-й серии, об этом уже неоднократно писали. Сейчас там проверяют 156, 152 бригады. И там все то же самое, единственная разница, что эти бригады не выезжали за границу для обучения", — подытожил он.

Леонтьев убежден, что проблема в представителях ТЦК, которые призывают в армию людей, которые совсем не мотивированы, вообще не хотят служить и всеми возможными способами уклоняются от службы.

"Работники ТЦК должны быть привлечены к ответственности, если такие факты действительно были, и если о них знали представители ТЦК", — говорит военный адвокат.

По его словам, работникам ТЦК дали"карт-бланш", то есть им можно делать что угодно, лишь бы только наполнять армию людьми. В результате качество личного состава — уклонист, больной, не может ходить — им неважно.

Напомним, 23 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что 155 бригада постепенно приобретает определенные боевые возможности. Так все негативные моменты и трудности, которые возникли во время ее развертывания в Украине, проанализированы и уже сделаны выводы.

7 января командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий рассказал, что проблемы в 155 бригаде командиры могли бы устранить на местах. Поэтому проводилась работа по повышению их компетентности.