"Приобретает определенные боевые возможности": Сырский рассказал о ситуации в 155 бригаде

По словам главкома, все негативные моменты, которые возникли во время развертывания бригады в Украине, проанализированы, а сделанные выводы будут учтены при дальнейшей подготовке военнослужащих.

Related video

155-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) "Анна Киевская", вокруг которой разгорелся скандал относительно боеспособности и дезертирства военнослужащих, постепенно приобретает определенные боевые возможности. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главком работал на командных пунктах на Покровском направлении, где российская армия сосредотачивает основные усилия и ведет активные наступательные действия. Сирский заслушал командиров бригад и уделил особое внимание именно 155 ОМБр.

"Стоит отметить, что бригада постепенно приобретает определенные боевые возможности. Все негативные моменты и трудности, которые возникли во время ее развертывания в Украине, проанализированы, сделаны выводы, которые будут учтены при дальнейшей подготовке военнослужащих", — отметил Сырский.

Он также выразил благодарность международным партнерам, особенно Франции, которая первой откликнулась на просьбу создать механизированную бригаду. Французская сторона полностью выполнила свои обязательства по подготовке и оснащению этой воинской части.

Скандал со 155 ОМБр

31 декабря журналист Юрий Бутусов сообщил о проблемах в формировании новосозданной 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая проходила обучение во Франции, а сейчас воюет в районе Покровска. По его данным, перед первым боем бригаду самовольно покинуло 1700 военных во время ее девятимесячной подготовки в Украине, Польше и Франции.

12 декабря стало известно об увольнении комбрига Дмитрия Рюмшина. А ГБР возбудило дело по формированию бригады.

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о планах усилить 155-ю отдельную механизированную бригаду имени Анны Киевской

Напомним, 20 января ГБР и СБУ задержали экс-командира 155 ОМБр, во время управления которого самовольное оставление части в бригаде приобрело массовый характер. По данным следствия, командир не реагировал на правонарушения в его подразделении, в частности, на СЗЧ его бойцами. 22 января суд отправил Дмитрия Рюмшина на два месяца в СИЗО. Он может выйти под залог в 90 миллионов гривен.