"Набуває визначених бойових спроможностей": Сирський розповів про ситуацію у 155 бригаді

За словами головкома, всі негативні моменти, які виникли під час розгортання бригади в Україні, проаналізовані, а зроблені висновки будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців.

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155-та окрема механізована бригада (ОМБр) "Анна Київська", довкола якої розгорівся скандал щодо боєздатності та дезертирства військовослужбовців, поступово набуває визначених бойових спроможностей. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головком працював на командних пунктах на Покровському напрямку, де російська армія зосереджує основні зусилля та веде активні наступальні дії. Сирський заслухав командирів бригад і приділив окрему увагу саме 155 ОМБр.

"Варто відзначити, що бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей. Всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані, зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців", — зазначив Сирський.

Він також висловив подяку міжнародним партнерам, особливо Франції, яка першою відгукнулася на прохання створити механізовану бригаду. Французька сторона повністю виконала свої зобов'язання щодо підготовки й оснащення цієї військової частини.

Скандал зі 155 ОМБр

31 грудня журналіст Юрій Бутусов повідомив про проблеми у формуванні новоствореної 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка проходила навчання у Франції, а нині воює в районі Покровська. За його даними, перед першим боєм бригаду самовільно залишило 1700 військових під час її дев’ятимісячної підготовки в Україні, Польщі та Франції.

12 грудня стало відомо про звільненення комбрига Дмитра Рюмшина. А ДБР порушило справу щодо формування бригади.

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про плани посилити 155-ту окрему механізовану бригаду імені Анни Київської

Нагадаємо, 20 січня ДБР і СБУ затримали екскомандира 155 ОМБр, під час керування якого самовільне залишення частини у бригаді набуло масового характеру. За даними слідства, командир не реагував на правопорушення в його підрозділі, зокрема, на СЗЧ його бійцями. 22 січня суд відправив Дмитра Рюмшина на два місяці в СІЗО. Він може вийти під заставу у 90 мільйонів гривень.