Системные уклонисты смогли попасть за границу благодаря обучению 155 бригады во Франции, — ГБР (видео)

В ГБР говорят, что "уклонение" этих лиц было уже доказано, а правоохранительные органы устанавливают, каким образом работала эта "схема" со списками с уклонистами на обучение в 155 бригаде.

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Среди бойцов 155 бригады ВСУ имени Анны Киевской, которые выехали на обучение за границу, были граждане, которых ранее ловили при попытке незаконного пересечения границы для побега в Европу. Об этом в эфире телемарафона сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

По ее словам, в ходе расследования фактов массового СЗЧ в бригаде бюро выявило, что в списках на обучение за рубежом во Францию попадали мужчины, которые ранее уклонялись от службы. Они платили деньги третьим лицам за помощь в незаконном пересечении границы, но были задержаны украинскими пограничниками.

Сапьян уточнила, что такие задержанные не привлекаются к уголовной ответственности, а просто платят административный штраф.

"Эти люди на самом деле, если я не ошибаюсь, где-то 12 человек "уклонистов" попали в списки на обучение во Францию", — отметила Сапьян.

В ГБР говорят, что "уклонение" этих лиц было уже доказано, а правоохранительные органы устанавливают, каким образом работала эта "схема" со списками с уклонистами на обучение в 155 бригаде.

Мобилизованные военные-беглецы находятся за границей, и следствие работает над тем, чтобы страны, в которых они находятся, их выдали.

Скандал со 155-й бригадой имени Анны Киевской: что известно

Напомним, что ранее сообщалось о публичном скандале со 155 бригадой ВСУ, из которой в течение года подготовки массово убегали мобилизованные украинцы.

До этого военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал о массовых СЗС в бригаде ВСУ и рассказал о проблемах с пополнением подразделения, которое регулярно отправляли в другие части после минимальной подготовки.

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины задержали бывшего командира 155 ОМБр имени Анны Киевской, во время управления которого самовольное оставление части в бригаде приобрело массовый характер.