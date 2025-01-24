Системні ухилянти змогли потрапити за кордон завдяки навчанням 155 бригади у Франції, — ДБР (відео)

В ДБР кажуть, що "ухилянство" цих осіб було вже доведено, а правоохоронні органи встановлюють, у який спосіб працювала ця "схема" зі списками з ухилянтами на навчання у 155 бригаді.

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Серед бійців 155 бригади ЗСУ імені Анни Київської, які виїхали на навчання за кордон, були громадяни, яких раніше ловили під час спроби незаконного перетину кордону для втечі до Європи. Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

За її словами, під час розслідування фактів масового СЗЧ у бригаді бюро виявило, що у списках на навчання за кордоном у Францію потрапляли чоловіки, які раніше ухилялися від служби. Вони платили кошти третім особам за допомогу у незаконному перетині кордону, але були затримані українськими прикордонниками.

Сап'ян уточнила, що такі затримані не притягуються до кримінальної відповідальності, а просто платять адміністративний штраф.

"Ці люди насправді, якщо я не помиляюся, десь 12 осіб "ухилянтів" потрапили в списки на навчання у Францію", — зазначила Сап'ян.

В ДБР кажуть, що "ухилянство" цих осіб було вже доведено, а правоохоронні органи встановлюють, у який спосіб працювала ця "схема" зі списками з ухилянтами на навчання у 155 бригаді.

Мобілізовані військові-втікачі перебувають за кордоном, і слідство працює над тим, щоб країни, в яких вони перебувають, їх видали.

Скандал з 155-ю бригадою імені Анни Київської: що відомо

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про публічний скандал зі 155 бригадою ЗСУ, з якої протягом року підготовки масово тікали мобілізовані українці.

До цього воєнний журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов розповів про масові СЗС у бригаді ЗСУ і розповів про проблеми з поповненням підрозділу, яке регулярно відправляли в інші частини після мінімальної підготовки.

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України затримали колишнього командира 155 ОМБр імені Анни Київської, під час керування якого самовільне залишення частини у бригаді набуло масового характеру.